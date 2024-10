最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流や、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流など様々なポップ・カルチャーが集まる祭典です。

「東京コミコン2024」の来日セレブとして『アベンジャーズ』シリーズの「サノス」役ジョシュ・ブローリン氏と、『ドクター・ストレンジ』シリーズの「ベネディクト・カンバーバッチ氏の来日が決定しました!

「東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024」来日セレブ「ジョシュ・ブローリン/ベネディクト・カンバーバッチ」

開催期間:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)

スケジュール:

・2024年12月6日(金)11:00〜19:00

・2024年12月7日(土)10:00〜19:00

・2024年12月8日(日)10:00〜18:00

※開催時間は変更となる可能性があります

会場:幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)1ホール〜5ホール ※ホールは変更となる可能性があります

主催:株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

現時点で10名の来日セレブが発表されている「東京コミコン2024」

来日セレブの発表はまだまだ終わりません!

開催まであと1か月強となり、新たな来日セレブとして、ジョシュ・ブローリン氏とベネディクト・カンバーバッチ氏の参加が決定しました!

「東京コミコン2024」の期間中、両名ともに全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定されています。

※サイン券・撮影券のチケット販売の詳細につきましては公式WEBサイトにて確認ください

ジョシュ・ブローリン氏

1985年に映画『グーニーズ』で銀幕デビューを果たしたジョシュ・ブローリン氏。

コーエン兄弟製作の映画『ノーカントリー』や『トゥルー・グリット』、アメリカ版『オールド・ボーイ』『DUNE/デューン 砂の惑星』など、数多くの映画に出演されています。

重厚かつ圧倒的な演技力で映画ファンを魅了しており、政治家ハーヴェイ・ミルクを描いた伝記映画『ミルク』では、アカデミー賞助演男優賞にノミネート、演技派俳優としての地位を確立しました。

ヒーローから悪役まで、幅広いキャラクターを演じているブローリン氏ですが、特に印象的なのは、なんといっても『アベンジャーズ』シリーズでの「サノス」役です。

『アベンジャーズ』シリーズにてブローリン氏は、全宇宙の生命を半分にするという野望を抱く極悪非道なヴィラン「サノス」を怪演。

「アイアンマン」や「キャプテン・アメリカ」ら<アベンジャーズ>と壮絶な闘いを繰り広げる姿は、観客に強烈な印象を残しました。

ベネディクト・カンバーバッチ氏

2004年にテレビ映画『ホーキング』で物理学者「スティーブン・ホーキング」を演じ、イギリス国内で高い評価を受けた実力派俳優として知られる、イギリス出身のベネディクト・カンバーバッチ氏。

2010年より放送が開始されたテレビドラマシリーズ『SHERLOCK/シャーロック』で“現代版”「シャーロック・ホームズ」役を好演し、大ブレイクを果たしました。

その後は、『戦火の馬』(2011)や、『スター・トレック イントゥ・ダークネス』(2013)といったハリウッドの話題作に次々と出演。

2014年に出演された『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』では、アカデミー賞主演男優賞にノミネートされました。

2016年にはMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)の『ドクター・ストレンジ』で元天才外科医の魔術師「ドクター・ストレンジ」役に抜てきされ、以降数々のマーベル作品に出演。

ファンの間では“ベネ様”の愛称でも親しまれており、ドラマファンから映画ファンまで幅広い世代から支持を得ています。

各セレブのサイン券・撮影券が順次発売中

スケジュール:

2024年10月31日(木)12:00 発売開始・ジュード・ロウ氏(サイン券、撮影券)・マッツ・ミケルセン氏&ジュード・ロウ氏(サイン券、撮影券)発売済みチケット・ジェイソン・モモア氏(サイン券、撮影券)各29,800円(税込)・モリーナ・バッカリン氏(サイン券、撮影券)各23,000円(税込)・ベン・マッケンジー氏(サイン券、撮影券)各21,000円(税込)・モリーナ・バッカリン氏&ベン・マッケンジー氏(ダブルショット撮影券)42,000円(税込)・クリストファー・ロイド氏(サイン券、撮影券)各28,000円(税込)・ジョン・ボイエガ氏(サイン券、撮影券)各23,000円(税込)・マッツ・ミケルセン氏(サイン券、撮影券)各29,800円(税込)・ヒュー・ダンシー氏(サイン券、撮影券)各23,000円(税込)・マッツ・ミケルセン氏&ヒュー・ダンシー氏(ダブルショット撮影券)52,000円(税込)

現在、チケットぴあ及びハリコンサイトの両サイトでは、各来日セレブのサイン券・撮影券が絶賛発売中!

さらに10月31日昼12:00からは、ジュード・ロウ氏のサイン券・撮影券、『ファンタスティック・ビースト』のマッツ・ミケルセン氏&ジュード・ロウ氏のダブルショット撮影券が発売開始となります。

なお、「東京コミコン2024」の会場に入場する際には、サイン券・撮影券の他に別途入場券が必要となりますのでご注意くださいませ。

今回の発表で、2023年を上回る人数のセレブが参戦することとなった「東京コミコン2024」

例年以上の盛り上がりに期待が高まります!

「東京コミコン2024」は、幕張メッセにて2024年12月6日より3日間にわたり開催です!

