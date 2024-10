ポケモンカードを手軽にコレクションできる新作トレーディングカードゲーム『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』が正式にサービスを開始した。これにともない、俳優の伊藤沙莉が出演する新CMが全国で放映開始となった。

【公式】TVCM 「お家で開封」篇 『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』:

https://www.youtube.com/watch?v=rXUTHTMHEe0



【公式】TVCM 「スキマ時間で開封」篇 『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』:

https://www.youtube.com/watch?v=VsM82yI2QK8



【公式】TVCM 「いつでも開封」篇 『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』:

https://www.youtube.com/watch?v=ptqNPm7YlD4



伊藤沙莉が「ポケポケ〜!」と喜びを爆発? 『Pokémon Trading Card Game Pocket』新CM

新CMは、「お家で開封」篇 、「スキマ時間で開封」篇、「いつでも開封」篇という3種類。通勤のバスの中や寝室でのひと時、定食屋での食事中など日常の何気ないシーンで、伊藤が『ポケポケ』のパック開封に心を躍らせる様子を描いている。

伊藤のテンションが上がったポケモンは「プクリン」? 撮影中に遭遇した強運エピソードも

撮影現場で『ポケポケ』の拡張パックを初開封した伊藤。開封して出てきたカード一枚一枚に「すごい演出!」「可愛い!」など新鮮なリアクションを見せていたという。「ピカチュウもテンション上がったけど、プクリンが可愛くて(そのカードが)欲しくなりました」とのこと。

また、このCMの撮影にあたって伊藤は、「ずっとずっとお会いしたかった女優さんがたまたま違う撮影でいらっしゃってて、ご挨拶に来てくださったんです!」という幸運に恵まれたエピソードを披露している。トレーディングカードといえば、お気に入りカードを引けるかという運も重要な要素。本作に相応しい、幸先のいいエピソードだ。

本作は基本プレイ無料で配信中。対応プラットフォームは、iOS/Androidとなっている。

トップページ| 『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』公式サイト:

https://appkmn.com/ptcgp/?utm_source=media&utm_medium=tvcm&utm_campaign=001

