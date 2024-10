「niko and ... COFFEE」×サンタ型キットカットが初コラボ！特別なドリンクはクリスマスまでのお楽しみだよ

「niko and ... COFFEE(ニコアンド コーヒー)」が、サンタ型の「キットカット ホリデイサンタ」と初コラボ。ホリデーシーズン限定のスペシャルなコラボドリンク2種類が11月5日(火)から「niko and ... COFFEE」全17店舗にお目見えします。niko and ...×キットカットが初のコラボ「niko and ... COFFEE」は、スタイルエディトリアルブランド『 niko and ...(ニコアンド) 』が展開するカフェです。

2024年のホリデーシーズンは、サンタ型キットカット「キットカット ホリデイサンタ」と初コラボ。「キットカット ホリデイサンタ」のコンセプト“キット、みんな笑顔になるよ。”をテーマに、クリスマスムードが高まるスペシャルドリンク2種類が登場します。ちなみに「キットカット ホリデイサンタ」は、毎年ホリデーシーズンにだけ販売されるサンタクロースの形をしたキットカットです。ユニークな見た目や華やかなパッケージがギフトにぴったりで、毎年完売する人気アイテムなのだとか。クリスマスツリーみたいな「チョコチップスムージー」「チョコチップスムージー Made with KITKAT ホリデイサンタ」(税込650円)は、ホリデイサンタをトッピングしたクリスマスらしさあふれるチョコスムージーです。ホイップクリームにピスタチオとドライラズベリーをトッピングして、クリスマスツリーのような仕上がりに。チョコソースをベースにしたすっきりとした甘さのスムージーに、チョコチップがカリカリ食感をプラスします。寒い日にうれしい、ほっこり温まる「ショコララテ」「ショコララテ Made with KITKAT ホリデイサンタ」(税込650円)は、ホリデイサンタを添えた寒い季節にぴったりなホットドリンクです。ベースのラテはエスプレッソのほろ苦さとチョコソースの優しい甘さが絶妙にマッチ。トッピングのピスタチオ&ドライラズベリーが、クリスマス気分を盛りあげます。ひと口飲むと表面のエスプーマがショコララテに溶け出して、まろやかさがアップ。クリスマスらしい贅沢な味わいで、心も身体もほっこり温まってくださいね。コラボドリンクは「niko and ... COFFEE」全17店舗にて11月5日(火)から12月25日(水)までの期間限定で販売。この時期だけのスペシャルなコラボで、クリスマス気分を盛りあげてみてはいかがでしょう。※原材料がなくなり次第、早期に販売が終了する場合があります。niko and ...公式ブランドサイトhttps://www.nikoand.jp/参照元:株式会社アダストリア プレスリリース