ゴディバ『2024ブラックフライデー ハッピーバッグ』4種 11月15日発売、グレイカラーのトートバッグにブラックフライデー限定チョコや焼き菓子を詰め合わせ

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ゴディバジャパンは11月15日、「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ」全4種類を発売する。

オリジナルトートバッグに、ブラックフライデー限定のチョコレートや焼き菓子を詰め合わせたセット。全国の「ゴディバショップ」「ゴディバアウトレット」、ゴディバオンラインショップで取り扱う。各店数量限定で、無くなり次第終了。

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〈ゴディバ『2024ブラックフライデー ハッピーバッグ』4種類(価格表記はすべて税込)〉

「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ」は、11月のブラックフライデーに向けて販売する毎年恒例のセット。2024年は、6粒入りアソートメントをはじめ、「カレ」「モンブランラングドシャクッキー」など、ゴディバ定番の味わいから季節フレーバーまで幅広く詰め合わせた。

2024年のトートバッグは、グレーと黒を基調に、男女問わず使いやすいシックなデザインに仕上げた。ボックス型でマチ幅がしっかりあり、A4サイズの書類やPCが入る大きさ。肩掛け可能。サイズは、幅350mm×高さ270mm×奥行き180mm。素材は綿･ポリエステル。

『2024ブラックフライデー ハッピーバッグ』ゴディバオリジナルバッグ

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「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ」は全4種類。販売場所によって取り扱うセットが異なる。

【全国のゴディバショップ】

◆2024ブラックフライデー ハッピーバッグ A(3,240円)
◆2024ブラックフライデー ハッピーバッグ B(5,400円)

【ゴディバアウトレット店】

◆2024ブラックフライデー ハッピーバッグ アウトレットストア限定(5,000円)

【ゴディバ オンラインショップ】

◆2024ブラックフライデー ハッピーバッグ オンラインショップ限定(6,480円)

各セットの内容は以下の通り。

〈「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ A」」3,240円〉

4点セット
･2024ブラックフライデー A アソートメント 6粒入
･2024ブラックフライデー A カレ アソートメント 6枚入
･ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
･ゴディバオリジナルバッグ

ゴディバ「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ A」

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〈「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ B」5,400円〉

6点セット
･2024ブラックフライデー B アソートメント 12粒入
･2024ブラックフライデー B カレ アソートメント 6枚入
･2024ブラックフライデー G キューブ ミルクチョコレート 2粒入
･ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
･ゴディバタブレット ミルク カカオ 37%​​
･ゴディバオリジナルバッグ

ゴディバ「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ B」

〈「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」5,000円〉

6点セット
･2024ブラックフライデー アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
･2024ブラックフライデー アウトレットストア限定 カレ アソートメント 6枚入
･2024ブラックフライデー G キューブ ミルクチョコレート 5粒入
･ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
･ゴディバタブレット ソルテッドキャラメル
･ゴディバオリジナルバッグ

ゴディバ「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」

〈「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」6,480円〉

6点セット
･2024ブラックフライデー オンラインショップ限定 トリュフアソートメント 9粒入
･2024ブラックフライデー オンラインショップ限定 カレ アソートメント 6枚入
･ゴディバ シグネチャー ミニバー ミルクチョコレート 8個入
･2024ブラックフライデー G キューブ ミルクチョコレート 2粒入
･2024ブラックフライデー オンラインショップ限定クーポン(封筒付き)
･ゴディバオリジナルバッグ

ゴディバ「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」

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