ゴディバ『2024ブラックフライデー ハッピーバッグ』4種 11月15日発売、グレイカラーのトートバッグにブラックフライデー限定チョコや焼き菓子を詰め合わせ
ゴディバジャパンは11月15日、「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ」全4種類を発売する。
オリジナルトートバッグに、ブラックフライデー限定のチョコレートや焼き菓子を詰め合わせたセット。全国の「ゴディバショップ」「ゴディバアウトレット」、ゴディバオンラインショップで取り扱う。各店数量限定で、無くなり次第終了。
【あわせて読みたい】ゴディバのクリスマス2024、マグカップがもらえるキャンペーンを展開、クリスマス限定チョコレート『ウィンターワンダーズコレクション』発売、ぬいぐるみやトートバッグ付きセットも〈ゴディバ『2024ブラックフライデー ハッピーバッグ』4種類(価格表記はすべて税込)〉
「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ」は、11月のブラックフライデーに向けて販売する毎年恒例のセット。2024年は、6粒入りアソートメントをはじめ、「カレ」「モンブランラングドシャクッキー」など、ゴディバ定番の味わいから季節フレーバーまで幅広く詰め合わせた。
2024年のトートバッグは、グレーと黒を基調に、男女問わず使いやすいシックなデザインに仕上げた。ボックス型でマチ幅がしっかりあり、A4サイズの書類やPCが入る大きさ。肩掛け可能。サイズは、幅350mm×高さ270mm×奥行き180mm。素材は綿･ポリエステル。
『2024ブラックフライデー ハッピーバッグ』ゴディバオリジナルバッグ
【あわせて読みたい】DEAN & DELUCA『チャリティートートバッグ2024』11月1日発売、「スノーブルー」「レッドビーンズ」の2色をS･Lサイズで展開
「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ」は全4種類。販売場所によって取り扱うセットが異なる。
【全国のゴディバショップ】
◆2024ブラックフライデー ハッピーバッグ A(3,240円)
◆2024ブラックフライデー ハッピーバッグ B(5,400円)
【ゴディバアウトレット店】
◆2024ブラックフライデー ハッピーバッグ アウトレットストア限定(5,000円)
【ゴディバ オンラインショップ】
◆2024ブラックフライデー ハッピーバッグ オンラインショップ限定(6,480円)
各セットの内容は以下の通り。〈「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ A」」3,240円〉
4点セット
･2024ブラックフライデー A アソートメント 6粒入
･2024ブラックフライデー A カレ アソートメント 6枚入
･ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
･ゴディバオリジナルバッグ
ゴディバ「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ A」
【あわせて読みたい】ゴディバ『バレンタイン･ホワイトデー2025』チョコレートワッフルなどをイメージした「ベルギースイーツコレクション」、花々をイメージした「ブーケドゴディバコレクション」を展開〈「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ B」5,400円〉
6点セット
･2024ブラックフライデー B アソートメント 12粒入
･2024ブラックフライデー B カレ アソートメント 6枚入
･2024ブラックフライデー G キューブ ミルクチョコレート 2粒入
･ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
･ゴディバタブレット ミルク カカオ 37%
･ゴディバオリジナルバッグ
ゴディバ「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ B」〈「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」5,000円〉
6点セット
･2024ブラックフライデー アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
･2024ブラックフライデー アウトレットストア限定 カレ アソートメント 6枚入
･2024ブラックフライデー G キューブ ミルクチョコレート 5粒入
･ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
･ゴディバタブレット ソルテッドキャラメル
･ゴディバオリジナルバッグ
ゴディバ「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ アウトレットストア限定」〈「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」6,480円〉
6点セット
･2024ブラックフライデー オンラインショップ限定 トリュフアソートメント 9粒入
･2024ブラックフライデー オンラインショップ限定 カレ アソートメント 6枚入
･ゴディバ シグネチャー ミニバー ミルクチョコレート 8個入
･2024ブラックフライデー G キューブ ミルクチョコレート 2粒入
･2024ブラックフライデー オンラインショップ限定クーポン(封筒付き)
･ゴディバオリジナルバッグ
ゴディバ「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ オンラインショップ限定」
■ゴディバ「2024ブラックフライデー ハッピーバッグ」特設サイト