Ê¿¸¶°½¹á¤¬»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¢¤Î»þ¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê£·£µ¡Ë¡¢²Î¼ê¡¦Ê¿¸¶°½¹á¡Ê£´£°¡Ë¤é¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥é¥Ö¡¦¥Í¥Ð¡¼¡¦¥À¥¤¡×¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Îºî¶Ê²È¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥¤¥É¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡×¤Î¸åÆüÃÌ¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï£³²óÌÜ¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£±£¹£¸£¸Ç¯¤ËÆüËÜ½é±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡×¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿»ÔÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌò¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÍ¤¬£³£¹¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¤«¤é£±£°Ç¯¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤Æ±¿Ì¿Åª¤Ê²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£´Ç¯¤ÎÆ±ºî½é±é¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿¸¶¤Ï¡Öº£Ç¯¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¾å¤Ç¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÂç»ö¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿Âç»ö¤ÊºîÉÊ¡×¤È»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½é±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë»ÔÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬¤¢¤Î»þ¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÏÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüÀ¸·à¾ì¤Ç¡¢ÍèÇ¯£±·î£±£·Æü¡Á£²·î£²£´Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£