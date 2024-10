洋楽ファン、ポップスファン必見の企画が到来だ。米Paramount+製作、様々な時代を代表する人気ボーイバンドの栄枯盛衰を紹介するドキュメンタリーシリーズ「Larger Than Life: Reign of the Boybands(原題)」の初予告編が米公開となった。

バックストリート・ボーイズの曲「Larger Than Life」をタイトルに冠した本シリーズで取り上げられるバンドは、ビートルズ、ジャクソン5、ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロック、バックストリート・ボーイズ、ハンソン、そして『&ウルヴァリン』でも再脚光を浴びるイン・シンクほか。その時代を代表するボーイバンドの栄枯盛衰やバンド活動時に起きた出来事、グループが遂げた進化などにスポットライトが当てられ、業界の華やかではない部分も掘り下げられるという。

さらに、ブリトニー・スピアーズやジャスティン・ティンバーレイクなどのマネージャーを務めたジョニー・ライトが登場し、人気上昇中のボーイバンドの指揮をどのように執ったかを語る。ライトは番組のプロデューサーも務めている。

https://www.youtube.com/watch?v=OdezhPUX9Q4

「Larger Than Life」のは、ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロックのメンバーだったドニー・ウォールバーグの「ボーイバンドが大好きだ。そのメンバーだったことを誇りに思っている」という言葉でスタート。バンドへの想いを綴ったカードを手に熱狂的に叫ぶファンや、ステージでのパフォーマンス、バンドのミュージックビデオからのシーン、メンバーのインタビューなどがフィーチャーされている。

番組にはウォールバーグのほか、バックストリート・ボーイズのA・J・マクリーン、イン・シンクのクリス・カークパトリックとランス・バス、ドニー・オズモンド、98ディグリーズのニック・ラシェイとジェフ・ティモンズ、ハンソンの3兄弟、ニュー・エディションのマイケル・ビヴンス、K-POPグループSEVENTEENのホシとバーノン、ティファニーらが登場して自身の体験を語る。

監督を務めるのは、ブリトニー・スピアーズが主演した青春映画『ノット・ア・ガール』(2002)『バスキアのすべて』(2010)を手がけたタムラ・デイヴィス。この番組では、かつて夢中になったボーイバンドの今までに目にしたことのない、意外な一面を垣間見られそうだ。

「Larger Than Life: Reign of the Boybands(原題)」は、米Paramount+にて2024年11月12日に配信開始。

