阪神、秋季キャンプの参加メンバーを発表 伊藤将司、佐藤輝明ら39名
阪神は11月1日（金）から高知・安芸市営球場にて実施する秋季キャンプの参加メンバーを発表した。
参加メンバーは以下の通り。
▼ 秋季キャンプの参加メンバー
＜投手＞20名
西純矢、森木大智、椎葉剛、伊藤将司、門別啓人、浜地真澄、及川雅貴、村上頌樹、桐敷拓馬、茨木秀俊、富田蓮、石黒佑弥、岡留英貴、津田淳哉、石井大智、川原陸、佐藤蓮、松原快、ホセ・ベタンセス、アンソニー・マルティネス
＜捕手＞3名
榮枝裕貴、藤田健斗、中川勇斗
＜内野手＞8名
熊谷敬宥、佐藤輝明、小幡竜平、戸井零士、中野拓夢、山田脩也、郄寺望夢、ジーン・アルナエス
＜外野手＞8名
井上広大、井坪陽生、島田海吏、前川右京、小野寺暖、豊田寛、野口恭佑、福島圭音
※参加選手はキャンプ中に変更される場合があります
参加メンバーは以下の通り。
▼ 秋季キャンプの参加メンバー
＜投手＞20名
西純矢、森木大智、椎葉剛、伊藤将司、門別啓人、浜地真澄、及川雅貴、村上頌樹、桐敷拓馬、茨木秀俊、富田蓮、石黒佑弥、岡留英貴、津田淳哉、石井大智、川原陸、佐藤蓮、松原快、ホセ・ベタンセス、アンソニー・マルティネス
＜捕手＞3名
榮枝裕貴、藤田健斗、中川勇斗
＜内野手＞8名
熊谷敬宥、佐藤輝明、小幡竜平、戸井零士、中野拓夢、山田脩也、郄寺望夢、ジーン・アルナエス
＜外野手＞8名
井上広大、井坪陽生、島田海吏、前川右京、小野寺暖、豊田寛、野口恭佑、福島圭音
※参加選手はキャンプ中に変更される場合があります