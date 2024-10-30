茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県で最大震度2の地震 茨城県・水戸市、笠間市、小美玉市、土浦市
30日午後3時14分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、小美玉市、土浦市、茨城古河市、石岡市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、それにつくばみらい市、栃木県の宇都宮市、栃木市、真岡市、下野市、茂木町、壬生町、それに野木町、群馬県の館林市と板倉町、埼玉県の加須市、久喜市、さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま見沼区、さいたま浦和区、川口市、春日部市、それに宮代町、千葉県の野田市と柏市、それに鎌ケ谷市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
水戸市 笠間市 小美玉市
土浦市 茨城古河市 石岡市
下妻市 常総市 つくば市
守谷市 筑西市 坂東市
かすみがうら市 桜川市 つくばみらい市
□栃木県
宇都宮市 栃木市 真岡市
下野市 茂木町 壬生町
野木町
□群馬県
館林市 板倉町
□埼玉県
加須市 久喜市 さいたま北区
さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま浦和区
川口市 春日部市 宮代町
□千葉県
野田市 柏市 鎌ケ谷市
■震度1
□茨城県
日立市 常陸太田市 高萩市
ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市
茨城町 城里町 東海村
大子町 結城市 龍ケ崎市
取手市 牛久市 茨城鹿嶋市
稲敷市 行方市 鉾田市
美浦村 阿見町 八千代町
五霞町 境町 利根町
□栃木県
足利市 佐野市 鹿沼市
小山市 上三川町 益子町
市貝町 芳賀町 日光市
□群馬県
桐生市 伊勢崎市 太田市
渋川市 みどり市 群馬明和町
千代田町 大泉町 邑楽町
沼田市 片品村
□埼玉県
熊谷市 行田市 東松山市
羽生市 鴻巣市 滑川町
さいたま西区 さいたま中央区 さいたま桜区
さいたま南区 さいたま緑区 川越市
上尾市 越谷市 蕨市
戸田市 朝霞市 志木市
和光市 桶川市 北本市
八潮市 三郷市 蓮田市
幸手市 吉川市 白岡市
伊奈町 川島町 杉戸町
松伏町 長瀞町
□千葉県
市川市 松戸市 習志野市
流山市 八千代市 白井市
栄町 芝山町
□福島県
いわき市
□東京都
東京千代田区 東京文京区 東京中野区
東京杉並区 東京豊島区 東京北区
東京板橋区 東京練馬区 東京足立区
東京葛飾区 東京江戸川区 調布市
国分寺市 西東京市
□神奈川県
横浜瀬谷区 川崎宮前区 川崎麻生区
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。