韓国俳優・歌手ソ・イングクの特集が、CSホームドラマチャンネルで実現する。「ソ・イングク セレクション」と題し、11月から放送。ソ・イングクの来日コンサートや主演ドラマがそろい、“歌にドラマにソ・イングク祭り!”と呼びかけている。『SEO IN GUK「IN THE X」日本デビュー10周年記念ファンコンサート<東京公演>』(2023年11月24日、東京国際フォーラム)は、11月17日放送(後6:30〜)。同公演は、日本デビュー10周年シングルのタイトル曲「Don’t Be Jealous」幕開け。1部は「俳優ソ・イングク」として近況を伝えるコーナーや、ファンとコミュニケーションがとれるコーナーなどで盛り上がり、2部では「歌手ソ・イングク」に戻り、日本デビュー曲である「Fly Away」で会場を盛り上げた。

「MY LOVE」などの数々のヒット曲と共に、「君という季節」などの日本語の歌も披露し、日本のファンのためのセットリストでファンへの愛情を示した。アンコール曲「All for You」では客席から登場する演出も。さらに、直筆の手紙を日本語で読み上げて10年間一緒にいてくれたファンに真心を伝えた。12月には同コンサート大阪公演を放送する。また、『2023 SEO IN GUK CONCERT<Blending>』(2023年1月12日、東京・中野サンプラザ)は11月24日放送(深1:30〜)。さらに、ドラマ『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』を12月2日〜23日に一挙放送(平日 前7:00〜)。共演はパク・ボヨン、イ・スヒョク、カン・テオ、シン・ドヒョン。