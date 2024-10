〈食べログ3.5以下のうまい店〉体も心も温まる！ 今フーディーが注目するのは、名店出身の店主による本格派の薬膳中華

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は食べロググルメ著名人の川井潤さんがおすすめする、薬膳中華の名店をご紹介。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は食べロググルメ著名人の川井潤さんがおすすめする、薬膳中華の名店をご紹介。

教えてくれた人

川井 潤

フジテレビ「料理の鉄人」企画ブレーン(1993年〜99年)。元(株)博報堂DYメディアパートナーズ。現在は、渋谷区CFO(Chief Food Officer)として渋谷区にあるおいしい店の啓蒙・誘致、区独自の商品プロデュースほか食品関連企業、IT会社、広告代理店などのアドバイザーを務める。滋賀県彦根市、その他エリア等これまでの企画ノウハウを活かして「地域サポート」も行っている。

早稲田駅から徒歩5分ほどの場所にある名店

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

大きな窓にかかるドレープカーテンがエレガント。設計は「buttondesign」

地下鉄・早稲田駅と都電・面影橋停留場の間にある静かな住宅街に立つ薬膳中国料理の「旧雨」。路地にひっそりとたたずむ外観は、控えめで落ち着いた雰囲気と重々しい木製の扉がゆったりと出迎えてくれる。趣ある店名は、中国語で古い友人という意味だとか。昔なじみと心おきなく過ごすように、リラックスした時間を過ごして欲しいという意味が込められている。

目の前が厨房でありながら、空間があるので静かに食事ができる。インテリアは 目の前が厨房でありながら、空間があいているので静かに食事ができる。インテリアは「on the shore」

店内は広々した空間に大きな厨房とオープンキッチンのカウンターを配した印象的なレイアウト。高い天井、むき出しのコンクリートの壁、シノワズリの調度品、そこに目の覚めるような赤いランプシェードなど、モダンとレトロが絶妙に混ざり合いデカダンなムードを醸し出している。

川井さん

とにかく甘味、辛味、酸味、塩味、苦味、の五味を各料理で楽しませてくれる。それでいて体に優しい。

名店出身の店主が料理にかける思いとは?

高級営養薬膳師の資格を持つオーナーシェフ前田克紀さん

厨房で腕を振るうのは、根津にある食養生の考えに基づいた自然派中国料理「古月」で腕を磨いた前田克紀さんだ。前田さんは「古月 新宿」のシェフとして活躍し、その後力量を見込まれて、オーナーから「古月 新宿」を引き継ぐことになった。それから十余年が経ち、2023年12月に新たにここ「旧雨」をスタートさせた。

「以前の店は25席と大きかったのですが、こちらは8席に絞って一人でもできるスタイルになりました。少しずつですが以前からやってみたかった料理を出していければ」と前田さん。

川井さん

前田シェフは以前ちょくちょくお邪魔していた新宿御苑の「古月」のシェフだった方。季節柄に合わせて体を気遣ってくれる薬膳料理がこの猛暑のバテ気味の時にうれしかった。シェフがワンオペにも関わらず、オープンキッチンで料理しながら、いろんな会話ができたり、麺を作るところを目の前で見せてくれたり、楽しませてくれるのも魅力。

川井さん絶賛! 必ず食べて欲しいメニューとは?

季節を感じられる点心

「きのこの精進焼売」350円

基本はおまかせコースだが、そのほかに追加で頼める単品を用意している。特に焼売や春巻きなどの点心は旬の食材を生かした日本の四季を感じられる料理にしたいと力を入れている。例えば秋のキノコを使った焼売は、肉を使わず、干したきのこ、れんこん、もち米、大豆などを合わせて包み、スダチをしぼってさっぱりと食べさせる。

新感覚の牛乳炒めとは?

「ミルク炒め 銀杏あんかけ」コース9,500円より

おまかせコースは約9品で年8回、春、梅雨、残暑、秋など季節の変わり目に大きく内容を入れ替える。秋のコースは、乾燥しがちなのどや鼻などの呼吸器を潤すことがテーマだ。潤いをもたらす作用のある食材を駆使し、食材同士の相性や最善の調理法などをじっくりと練って料理を組み立てるという。

例えば、秋のコースで提供する「ミルク炒め 銀杏あんかけ」は、肺や胃腸を潤す効果があると言われている牛乳を卵白と合わせてとろりとした食感に仕上げ、咳止め作用があると言われている銀杏をあんにからめて上からかけている。下にはパリパリの揚げた春巻きの皮を敷き、滑らかなあんかけとのコントラストを楽しませる。

滋味深い味わいのスープで体が温まる

「養生スープ」コース9,500円より

季節で変わる養生スープも秋は同じく潤いをもたらす作用のある食材が中心だ。合鴨、パクチョイと呼ばれる広東白菜、杏仁、薬膳で使われる莫大海(ばくだいかい)のほか、ドラゴンフルーツを使っているのが面白い。ごく薄味に仕立てているが、さまざまな素材の味わいが重なり、飲み進むほどに奥深い滋味を感じられる。

川井さん

新宿御苑の古月時代もスペシャリテメニュー。なんとも優しい味で、体を労ってくれている感じのする料理。

コースに追加して頼んで欲しい、名店の味を引き継ぐ麻辣豆腐

「麻辣豆腐とご飯」(2人前)2,200円。ご飯なしの単品オーダーも可能

以前の店からスペシャリテとしてファンが多い「麻辣豆腐」は、追加でオーダーできる。熱々の土鍋で提供される「麻辣豆腐」は、修業先「古月」のレシピを受け継いだもので、古典的な中国の作り方に根差しているという。豆板醤を使わないのでさらりと軽やかで、牛肉と豆鼓のうまみが際立ち、シャープな花椒と唐辛子の辛みをほどよく感じられる。

ご飯はもち麦入りの新潟産こしひかり。やはりご飯との相性は抜群だ

川井さん

グツグツ鍋の湯気で目が刺激を受けるほどの感覚。辛さもあるが旨みもあっておいしい。炊き立てのご飯と一緒に食べることがおすすめ。

デザートまで抜かりなし!

「ヨーグルトシャーベット」コース9,500円より

秋のコースのデザートは、金木犀の香り漂うヨーグルトシャーベット。下には白キクラゲ、梨の白ワインコンポートをしのばせている。フルーツの自然な甘みとヨーグルトの酸味でさっぱりと食べられ、コースの最後まで穏やかで優しい味わいが行き届いている。

川井さん

僕が行った時は「好吃(ハオチー)」と言う緑豆を使った汁粉のデザートでした。デザートと言えども、最後の最後まで体を気遣ってくれているが感じられる。

小さな看板も控えめだ。支払いは現金不可

薬膳料理と聞くと少し身構えてしまうが、こちらでは前田さんが薬膳のうんちくを語ることはない。東洋医学にも通じた前田さんの料理はどれも静かに体に浸み込むような澄んだ味わいで、体への負担を感じさせない。季節の変わり目の変化に合わせてゆらぐ体を整えてくれる、そんな料理だからこそ季節ごとに訪れたくなる。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆旧雨住所 : 東京都新宿区西早稲田2-3-21TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:岡本ジュン、食べログマガジン編集部 撮影:八木竜馬

