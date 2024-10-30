本田圭佑も参戦！ 松井大輔の引退試合、追加出場選手が発表！ 香川真司や柿谷曜一朗らビッグネームずらり
横浜FCは10月30日、「松井大輔引退試合 -Le dernier dribble-」の追加出場選手を発表した。
豪華メンバーに新たに名を連ねたのは、本田圭佑や香川真司、乾貴士、柿谷曜一朗らビッグネームだ。
試合は12月15日にニッパツ三ツ沢球技場で開催。「MATSUI FRIENDS」と「JAPAN DREAMS」が対戦する。出場選手リストは以下のとおり。※「★」が今回、追加発表された選手。
【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！
▼MATSUI FRIENDS
GK
18南雄太
DF
３茂庭照幸
３田中隼磨★
６太田宏介
19伊野波雅彦
33川粼裕大★
MF
６中田浩二
７佐藤勇人
８森粼和幸
10内田智也
14岩本輝雄
14中里崇宏★
22松井大輔
23福西崇史
27中山克広★
27橋本英郎★
33山瀬功治★
FW
８柿谷曜一朗★
９城彰二
13瀬沼優司★
37松尾佑介★
▼JAPAN DREAMS
GK
１西川周作★
21曽ヶ端準
DF
２坪井慶介
２内田篤人
３駒野友一
４那須大亮
15今野泰幸
22中澤佑二
MF
７森崎浩司
８松井大輔
10香川真司★
14中村憲剛
18石川直宏
33乾貴士★
44小野伸二
FW
４本田圭佑★
11佐藤寿人★
13大久保嘉人
14田中達也
なお参加メンバーやチーム構成はコンディション都合等により、予告なく変更が生じる可能性がある。さらなる追加選手については順次発表される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
豪華メンバーに新たに名を連ねたのは、本田圭佑や香川真司、乾貴士、柿谷曜一朗らビッグネームだ。
試合は12月15日にニッパツ三ツ沢球技場で開催。「MATSUI FRIENDS」と「JAPAN DREAMS」が対戦する。出場選手リストは以下のとおり。※「★」が今回、追加発表された選手。
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▼MATSUI FRIENDS
GK
18南雄太
DF
３茂庭照幸
３田中隼磨★
６太田宏介
19伊野波雅彦
33川粼裕大★
MF
６中田浩二
７佐藤勇人
８森粼和幸
10内田智也
14岩本輝雄
14中里崇宏★
22松井大輔
23福西崇史
27中山克広★
27橋本英郎★
33山瀬功治★
FW
８柿谷曜一朗★
９城彰二
13瀬沼優司★
37松尾佑介★
GK
１西川周作★
21曽ヶ端準
DF
２坪井慶介
２内田篤人
３駒野友一
４那須大亮
15今野泰幸
22中澤佑二
MF
７森崎浩司
８松井大輔
10香川真司★
14中村憲剛
18石川直宏
33乾貴士★
44小野伸二
FW
４本田圭佑★
11佐藤寿人★
13大久保嘉人
14田中達也
なお参加メンバーやチーム構成はコンディション都合等により、予告なく変更が生じる可能性がある。さらなる追加選手については順次発表される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部