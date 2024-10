サーティワンの期間限定フレーバーとして「メロー バター アーモンドクッキー」が登場!

香ばしいローストアーモンドとミルキーなバタークッキー風味、発酵バターがとろける濃厚な味わいが楽しめるアイスクリームです☆

サーティワン「メロー バター アーモンドクッキー」

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

※店内飲食とお持ち帰りで同じ

※一部店舗では価格が異なります

販売期間:2024年11月1日(金)〜期間限定

※なくなり次第終了

サーティワンの2024年11月の新作フレーバーとして「メロー バター アーモンドクッキー」が登場!

ローストアーモンド香るフレーバーにクッキーが入ったバタークッキー風味のフレーバーが合わさった秋にゆったりとくつろぎながら味わいたい新作フレーバーが誕生しました。

サーティワン初となる、発酵バターを合わせミルキーな味わいもポイント。

通常のバターよりもコクと深みがある、とろ〜りとろけるくちどけはひと口食べたらトリコになります。

子どもから大人まで楽しめる、この秋だけのアイスクリームです☆

秋にぴったりの、風味豊かな限定フレーバー!

サーティワンの限定フレーバー「メロー バター アーモンドクッキー」は、2024年11月1日(金)より期間限定で登場です。

サンタクロースや白くまがかわいい!サーティワン「クリスマス アイスクリームケーキ/パーティーセット」 サンタクロースや白くまがかわいい!サーティワン「クリスマス アイスクリームケーキ/パーティーセット」 続きを見る

歴代ハローキティがお目見え!サーティワン「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」 歴代ハローキティがお目見え!サーティワン「HELLO ICE CREAM!(ハロー アイスクリーム!)」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 発酵バターを使った濃厚なアイスクリーム!サーティワン「メロー バター アーモンドクッキー」 appeared first on Dtimes.