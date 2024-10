タリーズコーヒーが展開する、日本ならではの素材の魅力を伝えるプロジェクト「FUN FAN JAPAN!」

「FUN FAN JAPAN!」のメニューとして「北海道産マスカルポーネのチーズクリームパスタ」が発売されます☆

タリーズコーヒー「FUN FAN JAPAN!」プロジェクト「北海道産マスカルポーネのチーズクリームパスタ」

価格:単品:930円(税込)/セット:1,215円(税込)〜

おすすめサイドメニュー:「グリーンミニサラダ」

価格:シングル:+200円(税込) ダブル:+400円(税込)

発売日:2024年11月6日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーが展開する、「日本国内のすばらしい素材を通し、お客様へ新たな価値体験を届けたい」という思いのもとスタートしたプロジェクト「FUN FAN JAPAN!」

“日本を楽しみ、日本のファンになろう!”という意味の造語が用いられています。

今回発売される「北海道産マスカルポーネのチーズクリームパスタ」は北海道産「マスカルポーネ」を使用したクリーミーで濃厚なソースが際立つ、芳醇な味わいのパスタです。

具材には、ベーコンの旨味とほくほくとした食感のさつまいもに加え、冬に旬を迎えるほうれん草で彩り良く仕上げられています。

まろやかでありながら、コクのあるチーズソースはこれからの季節にぴったり。

北海道産生乳100%の成分無調整牛乳を使用した、カフェラテや日替わりで提供される本日のコーヒーとセットで楽しむのもおすすめです☆

&TEA 出雲生姜のジンジャーハニーレモネードティー(HOT/ICED)

発売日:2024年10月30日(水)

価格:Short:550円(税込)/ Tall:610円(税込)

ピリッとした辛口の味わいが特徴の出雲生姜を使った「&TEA 出雲生姜のジンジャーハニーレモネードティー」もラインナップ。

タリーズハニーの優しい甘みとレモンの爽やかな後味でほっと温まる、冬季限定のドリンクです。

お好みでタリーズハニーを多めにすると、コクと甘みがさらにアップします。

北海道産「マスカルポーネ」を使用したクリーミーで濃厚なソースが際立つ、芳醇な味わいのパスタ。

タリーズコーヒーにて2024年11月6日より販売される「北海道産マスカルポーネのチーズクリームパスタ」の紹介でした☆

『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』モチーフ!タリーズコーヒー『Magical Coffee Time』 『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』モチーフ!タリーズコーヒー『Magical Coffee Time』 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリーミーで濃厚なソースが際立つ芳醇な味わい!タリーズコーヒー「北海道産マスカルポーネのチーズクリームパスタ」 appeared first on Dtimes.