東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（9月）09:30

結果 2.1%

予想 2.3% 前回 2.7%（前年比)

結果 3.2%

予想 N/A 前回 3.4%（刈り込み平均・前年比）



消費者物価指数（第3四半期）09:30

結果 0.2%

予想 0.3% 前回 1.0%（前期比)

結果 2.8%

予想 2.9% 前回 3.8%（前年比)

結果 0.8%

予想 0.8% 前回 0.9%（0.8%から修正）（刈り込み平均・前期比)

結果 3.5%

予想 3.5% 前回 4.0%（3.9%から修正）（刈り込み平均・前年比)

結果 0.9%

予想 0.8% 前回 0.8%（加重平均・前期比)

結果 3.8%

予想 3.6% 前回 4.2%（4.1%から修正）（加重平均・前年比)



※要人発言やニュース

【EU・中国】

EUは中国電気自動車に対する追加関税の導入を決定し発効した、最大で45.3%

中国商務省「中国企業の権利を守るためにあらゆる必要な措置を講じる」との声明を発表

中国はEUの自動車や豚肉、乳製品、ブランデーなど様々な製品に対し報復関税を課すことを示唆



【米国・中国】

米政権の対中投資規制決定を受け中国商務省は米国に対し対抗措置を講る可能性を示唆

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