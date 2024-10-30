Î¥º§¸øÉ½¤«¤é£³¤«·î¡Ä¶âÅÄÊþ»Ò£µ£±ºÐ¡¡¸µÉ×¤È¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê»þ´Ö¤Ë¡×Ä¹½÷¤Ï£·ºÐ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤·¤ê¤«¤¸¤êÃî¡×¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦¶âÅÄÊþ»Ò¡Ê£µ£±¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¹¾Ä¡Ê£´£±¡Ë¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¹½÷¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤È°ð´¢¤êÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡µ¡³£¤äÇÀÌô¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤³¤Á¤é¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤ÏÃî¤ä¥«¥¨¥ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ»Ò¤É¤âÃ£¤â½ª»ÏÂç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶âÅÄ¤È£·ºÐÄ¹½÷¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ä°ð´¢¤êÉ÷·Ê¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö²¿¤è¤ê²ÈÂ²¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤ó°ì½ï¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö³§¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£±£³Ç¯¤Ë·ëº§¡£¶âÅÄ¤Ï£±£·Ç¯£¶·î¤Ë£´£´ºÐ¤ÇÄ¹½÷¡¦Àé¾Ð¡Ê¤Á¤¨¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£··î£²£°Æü¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¡¢£¹·î£±£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó£Ä£Ø¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤Ç¤ÏÎ¥º§¸å¤â¿¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¶âÅÄ¤¬ÉÕ¤Åº¤¤¡¢½µËö¤Ï¿Æ»Ò£³¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¶âÅÄ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï½µ£µ¤ÇÌ¼¤È¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¡¢½µËö¡¢¤³¤Ã¤Á¡Ê¿¹¡Ë¤Î¡Ê¸µ¤¤¤¿¡Ë²È¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£