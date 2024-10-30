ÍÂ¼²Í½ã¡ÖÀÚâøÂöËá¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¼ã¼ê»þÂå¡¡º£¤Ç¤â¡Ö¶á¤¯¤òÄÌ¤ë¤È¤½¤Î»þ¤Î»ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¸¶ÅÀ¤Î¾ì½ê
¡¡½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê31¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆü»º¥Î¡¼¥È e-POWER ¾è¤ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½²ñ¡×½ÐÀÊ¡£¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1·î¤ËÆü»º¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ö¥Î¡¼¥È¥Á¡¼¥Õe-POWER¡×¤Î¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÍÂ¼¡£CM»£±Æ¤ÏÃ»»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö·Ú¤¯¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¡¼¤ÈÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤à¡£¾è¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ö¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢11·î1Æü¤«¤é´°Á´Í½Ìó¡¦ÌµÎÁ¤Ç¡¢½ÂÃ«¡¦Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Î¡È¾è¤ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤«¤é3.3¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Þ¤Ç¡¢Æü»º¥Î¡¼¥È e-POWER¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡µ¤·Ú¤ËÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê´ë²è¡£»ä¤âÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡£½ÂÃ«¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖÍ´Å·»û¤«¤é¾¯¤·°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢³Ø·ÝÂç³Ø¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ2Ç¯¡¢3Ç¯·Ð¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»öÌ³½ê¤ÎÆ±´ü¤Î¿ÍÃ£¤È¤½¤³¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬¤¢¤ë¡£¶á¤¯¤òÄÌ¤ë¤È¤½¤Î»þ¤Î»ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ³§¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¼«¿È¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£