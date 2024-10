セサミストリートマーケットでひと足先にメリクリ！人気ドーナツにはサンタ帽を被ったエルモたちが登場するよ

10月のハロウィンイベントを過ぎると、クリスマスムードが一気に高まりますよね。世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「 SESAME STREET MARKET (セサミストリートマーケット)」では、11月1日(金)よりクリスマスコレクションが展開されます。セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店では、クリスマス仕様のグッズやカフェメニューが登場。オフィシャルオンラインストアにも、限定アイテムがお目見えするので必見ですよ。

「セサミストリートマーケット」でクリスマス気分を先取り!TM and © 2024 Sesame Workshop『HAVE A VERY MERRY CHRISTMAS!』と題したクリスマコレクションでは、セサミストリートのキャラクターたちが、クリスマスを楽しむ様子をモチーフにした限定アイテムが豊富にラインナップ。TM and © 2024 Sesame Workshopカフェメニューも、定番のキャラクタードーナツやドリンクがクリスマス仕様になるため見逃せません。クリスマス限定グッズを店舗やオンラインストアでゲットTM and © 2024 Sesame Workshopここからは、気になる限定グッズをピックアップしてご紹介します。まず店舗限定で展開されるのが、「ぬいぐるみ用マフラー」(税込2310円)。本アイテムは、別売りされているSサイズのぬいぐるみに程よくフィットするそうですよ。お気に入りのキャラクターを、ポンポンが付いたクリスマスカラーのマフラーで、冬っぽくアレンジしてみてはいかが?TM and © 2024 Sesame Workshop存在感抜群な「クリスマスマグカップ」(税込2750円)は、表面にエルモ、裏面にはクッキモンスターがプリントされています。マグカップの中におやつを詰め込んで、友達へのクリスマスプレゼントにするのもおすすめ。TM and © 2024 Sesame Workshop新作が出るたび注目を集める、オリジナルポストカードやステッカーにもクリスマスバージョンがラインナップしますよ。「クリスマスポストカード」(各 税込264円)は、クッキーモンスターやエルモたちを描いた、全3デザインで展開。TM and © 2024 Sesame Workshop4キャラクターのステッカーをまとめた「EC限定 クリスマスステッカーセット」(税込1430円)や、みんなでクリスマスツリーを飾りつける様子を描いた「EC限定クリスマスポストカード」(税込242円)は、オフィシャルオンラインでのみ購入が可能です。ギフトシーズンに向けて、気になるカードやステッカーを買い揃えてみてくださいね。「エルモ」「クッキーモンスター」の限定サンタドーナツがかわいいTM and © 2024 Sesame Workshop「セサミストリートマーケット」の店舗で味わえる、カフェメニューも要チェック。人気のキャラクタードーナツには、エルモとクッキーモンスターがサンタに扮した、「クリスマスキャラクタードーナツ」(各 税込720円)がお目見えしますよ。TM and © 2024 Sesame Workshop「ブロンテピスタチオ」(税込640円)は高品質なピスタチオをふんだんに取り入れたコーティングと、フレッシュなラズベリーをトッピングした、リースのようなビジュアルが特徴的。甘さと酸味が絶妙なクリスマス限定ドーナツを、ぜひ味わってみてください。TM and © 2024 Sesame Workshopドリンクメニューには、アメリカのホリデイシーズンを代表する「アップルサイダー」(税込680円)が登場。まるでりんごをかじっているようなフルーティーさに、身体を内側から温めくれるスパイスとジンジャーテイストが加わった、スペシャルドリンクはマストチェックです。クリスマスムードに染まった店内で、限定カフェメニューやショッピングを存分に楽しんでみて!『HAVE A VERY MERRY CHRISTMAS!』コレクションの購入はこちらhttps://sesamestreetmarket.jp/参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース