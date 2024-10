少女時代 テヨン、6thミニアルバム「Letter To Myself」スケジュールポスターを公開

少女時代のテヨンが、ニューミニアルバム「Letter To Myself」のスケジュールポスターを公開し、話題を集めている。



本日(30日)0時、テヨンの公式SNSを通じて公開された6thミニアルバム「Letter To Myself」のスケジュールポスターは、“手紙”というコンセプトに合うデザインで叙情的な雰囲気を与え、注目を集めた。



特に彼女は、アルバム発売前にプロローグ映像、予告イメージ、ハイライトクリップ、ミュージックビデオ予告映像など、様々なコンテンツを公開する予定で、カムバックへの期待を高めた。



今回のアルバムはタイトル曲「Letter To Myself」を含む全6曲で構成されており、より一層深まった彼女の感性に出会うことができると、ファンの期待を高めている。



テヨンの6thミニアルバム「Letter To Myself」は11月18日の午後6時、各音楽配信サイトを通じてリリースされる。