【「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」第1巻】11月29日 発売

白泉社はヤングアニマルWebにて、マンガ「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」の第1話~3話を11月11日まで無料で公開している。

今回の公開は単行本第1巻の発売を記念したもの。単行本第1巻ではヤングアニマルWebで掲載した内容に加え、描き下ろしも収録している。

□ヤングアニマルWeb「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」のページ

