¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡Û¤Þ¤Ä¤«¤è¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç»×¹Í¤¹¤é¤¹¤éà·³»Õá¾¡Ëô·ò»ÖÁª¼ê¤Ï¼Â¤Ï¤ªÃãÌÜ¡ª
¡Ú¸ø¼°¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Þ¤Ä¤«¤è¤¬¸«¤¿M¥ê¡¼¥¬¡¼¡Û
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ëËã¿ý¥×¥í¤È¥¢¥Þ¤Î°ã¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¤«¡££Í¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤¬£Å£ØÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Î¾¡Ëô·ò»ÖÁª¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£±£·Æü¤Î¾¡ÍøÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Åì£²¶É¤ÇÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿»úÇ×¤ÎËÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë£²º÷¢£´º÷¤È¤¤¤¦¥«¥ó£³º÷¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÎ©¤ÆÈÄ¤Ë¿å¡£¡Ö¹¶¤á¤ë¤Ê¤é£²¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤À¤È¤·¤Æ¤â¹¶¤á¤È¹¶¤á¤ÎÎ¾Å·Çé¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤É¼ê¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ê¡¼¥Á¤Ç¼êµÍ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»úÇ×¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÂÁ´ÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¹¶¤á¤ÎÊý¤À¤±¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¡¢¤ä¤ä¼éÈ÷Åª¤ËÂÇ¤Ã¤¿¡×¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¡£¤À¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¾¡ËôÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ÎÁ°¡¢Ëã¿ý¶µ¼¼¤ÇÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤è¡Á¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¸¬Â½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÀå¤ò¥Ú¥í¥Ã¤È½Ð¤¹»Ò¶¡¤ÎÉ½¾ð¡£¼Â¤Ï¾¡ËôÁª¼ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ëã¿ý¤Ç¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤Ç¥¥å¡¼¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÏ²¼¤Ç»ä¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤ÆµÕÂ¦¤Ë±£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ÀèÆü¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ëµ¢¤êÆ»¤¬¾¾¥öÀ¥Áª¼ê¤È£³¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡Ö¤Þ¤Ä¤«¤è¡Á¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤·¤Æ¤è¡Á¡×¤Ê¤ó¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿µó¤²¶ç¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·¤À¤·¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯·³»Õ¤ÎÁÇ´é¤Ï¤ª¤Á¤ã¤á¤Ç¤¹¡ª