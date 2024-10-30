´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÄ§ÍÑÁÊ¾Ù²ò·èºö¡¡¤Þ¤¿¸¶¹ð£±¿Í¤¬±þ¤¸¤ë¡áÀ¸Â¸¼ÔÁ´°÷¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÛÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤Î´Ú¹ñ¿ÍÄ§ÍÑÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍû½Õ¿¢¡Ê¥¤¡¦¥Á¥å¥ó¥·¥¯¡Ë¤µ¤ó¤¬£³£°Æü¡¢´ÚÆü´Ö¤ÎÄ§ÍÑÁÊ¾ÙÌäÂê¤ò½ä¤ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î²ò·èºö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Çå½þÁêÅö³Û¤ÈÃÙ±äÍøÂ©¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£Ä§ÍÑÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þ¶â¤òÈï¹ð¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦À¯ÉÜ»±²¼¤Î¡ÖÆüÄë¶¯À©Æ°°÷Èï³²¼Ô»Ù±çºâÃÄ¡×¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ëÄ§ÍÑÈï³²¼Ô£±£³¿ÍÁ´°÷¤¬´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î²ò·èºö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Íû¤µ¤ó¤Ï£±£¹£´£°Ç¯Âå¤ËÆüËÜÀ½Å´¤Ë¶¯À©Æ°°÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½ªÀï¸å¡¢ÄÂ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤º¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î¤È£±£±·î¡¢ÆüËÜÀ½Å´¡ÊÅö»þ¤Î¿·ÆüÅ´½»¶â¡Ë¤È»°É©½Å¹©¶È¤ËÂÐ¤·¤½¤ì¤¾¤ìÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£È½·è¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯£³·î¡¢Èï¹ð¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ËÂå¤ï¤êÇå½þÁêÅö³Û¤òÈï³²¼Ô»Ù±çºâÃÄ¤¬»ÙÊ§¤¦²ò·èºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Ç¯¤ÎÂçË¡±¡È½·è¤Ç¾¡ÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¤¿Ä§ÍÑÈï³²¼Ô¤Ï£±£µ¿Í¡£º£·î£²£³Æü¤ËÎÂ¶ÓÆÁ¡Ê¥ä¥ó¡¦¥¯¥à¥É¥¯¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÍû¤µ¤ó¤¬Çå½þÁêÅö³Û¤ÈÃÙ±äÍøÂ©¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ëÄ§ÍÑÈï³²¼Ô£±£³¿ÍÁ´°÷¤¬´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î²ò·èºö¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££²¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤Ï°ÍÁ³¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡´Ú¹ñÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î¤È£±£±·î¡¢ÆüËÜÀ½Å´¡ÊÅö»þ¤Î¿·ÆüÅ´½»¶â¡Ë¤È»°É©½Å¹©¶È¤ËÂÐ¤·¤½¤ì¤¾¤ìÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£È½·è¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯£³·î¡¢Èï¹ð¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ËÂå¤ï¤êÇå½þÁêÅö³Û¤òÈï³²¼Ô»Ù±çºâÃÄ¤¬»ÙÊ§¤¦²ò·èºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Ç¯¤ÎÂçË¡±¡È½·è¤Ç¾¡ÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¤¿Ä§ÍÑÈï³²¼Ô¤Ï£±£µ¿Í¡£º£·î£²£³Æü¤ËÎÂ¶ÓÆÁ¡Ê¥ä¥ó¡¦¥¯¥à¥É¥¯¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÍû¤µ¤ó¤¬Çå½þÁêÅö³Û¤ÈÃÙ±äÍøÂ©¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ëÄ§ÍÑÈï³²¼Ô£±£³¿ÍÁ´°÷¤¬´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î²ò·èºö¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££²¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤Ï°ÍÁ³¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß