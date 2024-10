バンダイが展開するガシャポンの人気シリーズ“まちぼうけ”シリーズに、ディズニープリンセスが初登場!

”まちぼうけ”コンセプトで初立体化された「Disney Princess まちぼうけ〜いつか願いが叶う日まで…〜」が発売されます☆

バンダイ ガシャポン「Disney Princess(ディズニープリンセス) まちぼうけ〜いつか願いが叶う日まで…〜」

発売日:2024年10月第5週より順次

価格:1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

種類数:全4種(ラプンツェル、ベル、白雪姫、アリエル)

サイズ :全高約4.0〜4.4cm

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、 量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

発売元:株式会社バンダイ

バンダイから、ディズニープリンセスたちをガシャポンの人気シリーズ “まちぼうけ”で初立体化した「Disney Princess まちぼうけ〜いつか願いが叶う日まで…〜」が登場。

「ずっとあなたを待っている…」という“まちぼうけ”のコンセプト通り、願いが叶う日を待っている、ディズニープリンセスたちの表情やデフォルメ感がかわいい姿でフィギュア化されています。

「ラプンツェル」「ベル」「白雪姫」「アリエル」がデザインされた、全高約4.0〜4.4センチのディフォルメフィギュアです☆

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

長く美しい髪がトレードマークの『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」

膝を立てて頬杖をつきながら遠くを見つめる「ラプンツェル」の姿がデザインされています。

『美女と野獣』ベル

大切そうに本を抱える『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」

優しい笑みを浮かべながら遠くを見つめる「ベル」の姿に思わずうっとりとしてしまいそう☆

『白雪姫』白雪姫

指を組んだポーズで登場するディズニープリンセス「白雪姫」

ちょっぴり首をかしげたポーズやほんのりピンク色に染まったほっぺも魅力的です。

『リトル・マーメイド』アリエル

重ねた両手を頬にあてる仕草が印象的な『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」

人魚の姿で遠くを見つめる、ストーリー性あふれるデザインで展開されます。

願いが叶う日を待っている、ディズニープリンセスの「ラプンツェル」「ベル」「白雪姫」「アリエル」をデザインしたフィギュア。

バンダイのガシャポン「Disney Princess まちぼうけ〜いつか願いが叶う日まで…〜」は、2024年10月第5週より順次販売開始です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お座りポーズのディズニープリンセスフィギュア!バンダイ ガシャポン「Disney Princess まちぼうけ」 appeared first on Dtimes.