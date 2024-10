【定安 軽装 Ver.】予約開始:11月1日2025年8月 発売予定価格 通常版:22,000円 特典付き:23,100円

ネオンマックスは、フィギュア「定安 軽装 Ver.」の商品ページを公開した。発売は2025年8月を予定しており、価格は通常版が22,000円、特典付きが23,100円。予約は11月1日より開始する予定。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より東煌第一艦隊所属の定安を、艤装を外した軽装姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

今回同社公式サイトにて本製品の商品ページを公開しており、フィギュア画像のほか、発売日や価格、サイズなどの情報を確認できる。

「定安 軽装 Ver.」

スケール:1/7スケール サイズ:全高 約250mm(台座含む)

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は彩色サンプル品です。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承ください。