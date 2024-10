回転寿司チェーン「くら寿司」にて「特大生ズワイガニ(一貫)」や「特盛かににぎり」、“極みの逸品シリーズ”「極上かに玉手箱」などが登場する「極上かに」フェアを期間・数量限定で開催!

さらに、秋の味覚”きのこ”のお寿司やサツマイモを使ったスイーツも新たに登場します☆

くら寿司「極上かに」フェア

開催期間:2024年11月1日(金)〜期間・数量限定

開催店舗:くら寿司

回転寿司チェーン「くら寿司」で「極上かに」フェアを期間・数量限定で開催。

「極上かに」フェアでは、本ズワイガニや紅ズワイガニ、丸ズワイガニなど贅沢食材であるカニを使用した「特大生ズワイガニ(一貫)」や「特盛かににぎり」、“極みの逸品シリーズ”「極上かに玉手箱」などが登場します☆

また、卵かけごはんをにぎりのお寿司としてアレンジした「TKGにぎり」や、国産きのこをたっぷり使用した「五種の国産きのこ軍艦」など、秋にぴったりのメニューもラインナップ。

さらに、デザートにもカフェ利用にもぴったりなスイーツにも注目です!

特大生ズワイガニ(一貫)

価格:345円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月10日(日)

持ち帰り:不可

「特大生ズワイガニ(一貫)」は、“カニの王様”といわれる本ズワイガニの中でも、特大サイズのものを厳選。

徹底した鮮度管理に加え、旨みを逃がさない特別な加工方法が採用されています。

本ズワイガニの足まるごと一本を贅沢に使用し、生ならではのねっとりとした食感と、カニの旨みと甘みを堪能できます。

特盛かににぎり

価格:345円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月10日(日)

持ち帰り:不可

「特盛かににぎり」は、カニの濃厚な旨みを味わえる紅ズワイガニの棒肉と本ズワイガニのかに身が、シャリからはみ出るほどふんだんに盛り付けられた一品。

口いっぱいにカニの旨みが楽しめ、鮮やかな赤色が食欲をそそる、見た目も華やかなお寿司です☆

かに二種盛り

価格:345円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月10日(日)

内容:本ズワイガニ開き・本ズワイガニかに身

持ち帰り:不可

本ズワイガニ開き・本ズワイガニかに身をのせた「かに二種盛り」

本ズワイガニの中でも濃厚な旨みを味わえる本ズワイガニの棒肉と、ふわふわ食感のかに身の2種を食べ比べられる贅沢な一皿です。

丸ズワイガニ大(一貫)

価格:280円(税込)

販売期間:11月1日(金)〜11月10日(日)

「丸ズワイガニ大(一貫)」は、ぎゅっと詰まった濃厚な旨みと甘み、豊かな香りを堪能できます。

「丸ズワイガニ」をシンプルに味わいたい方におすすめです☆

【鹿児島県産】活〆すぎ

価格:230円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月24日(日)

「スギ」は南方の大型回遊魚で、日本では天然だけでなく、養殖においても現在流通量が少ない希少な魚です。

スギは育つのに必要な餌の量が少ない餌効率が高い魚であり、エサ代の高騰が続く中において、持続可能な養殖魚の一つとも言えます。

血合いが美しく、透明感のある白身が特徴で、上質な脂乗りとぷりぷりとした食感が楽しめる一品です。

TKGにぎり

価格:180円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月14日(木)

持ち帰り:不可

TKG(卵かけごはん)をにぎりのお寿司としてアレンジした新メニュー。

注文が入ってから半熟卵を揚げることで、サクサクの衣の中からとろっとした黄身が出てくる卵の天ぷらに、豊かな風味のかつおぶしがアクセントになっています。

卵天を割り、黄身に醤油を垂らして、かつおぶしと一緒に頬張るのがおすすめの食べ方です☆

五種の国産きのこ軍艦

価格:115円(税込)

販売期間:11月1日(金)〜11月24日(日)

使用食材:舞茸・エリンギ・しめじ・えのき・なめこ

舞茸、エリンギ、しめじ、えのき、なめこの5種類の国産きのこをたっぷりと使用した「五種の国産きのこ軍艦」

醤油ベースの甘めの味付けで、油揚げとにんじんも入れることで、炊き込みご飯風の味わいになっています。

1貫はそのままで、もう1貫は味変としてワサビを多めにのせて味わうのがおすすめです!

極みの逸品シリーズ「極上かに玉手箱」

価格:990円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月10日(日)

※予定数量に達し次第、販売終了

使用部位:かに棒肉・かに身・いくら・かにみそ

持ち帰り:不可

豪華なネタを一皿で楽しめる“極みの逸品シリーズ”として、「極上かに玉手箱」が登場。

カニの甲羅に、風味豊かな丸ズワイガニの棒肉と、濃厚な旨みの本ズワイガニのかに身、シャリを隙間なく並べることで、食べ応え抜群の逸品に仕上げられています。

トッピングには、プチっとした食感と溢れ出るコクが特徴のいくらと、濃厚な旨みのカニ味噌を添えており、最後の一口まで贅沢な味わいを楽しめます。

トリュフクリーム茶碗蒸し

価格:380円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月28日(木)

※予定数量に達し次第、販売終了となります

持ち帰り:不可

ソースに使用している黒トリュフは、ヒマラヤ山脈の標高3,000mの高地で収穫された希少なもので、寒暖差による成熟の良さと芳醇な香りが特徴です。

このソースに、ベシャメルソース(ホワイトソース)、国産無塩バターを使い、クリームソース状にしたトリュフクリームが茶碗蒸しの上にかけてあります。

くら寿司特製茶碗蒸しの出汁の香りに、トリュフの奥深い贅沢な風味とクリーミーなコクのハーモニーが堪能できるサイドメニューです。

特製カレーコロッケ

価格:180円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月28日(木)

※予定数量に達し次第、販売終了となります

「さかな 100%プロジェクト」から生まれた「スリーミーコロッケ」

魚のすり身等とジャガイモをあえて、注文が入ってから揚げることで、できたてのサクサク食感とジャガイモのホクホク食感を楽しめます。

くら寿司が仕入れた国産天然魚のうち、寿司ネタとしては使いづらい中骨周りの身をすり身として活用したメニューです。

「さかな100%プロジェクト」(2018年〜)とは

魚1匹のうち、寿司ネタとして使用しにくい中落や切り落としなどの部分は、海鮮丼や、すり身にしてコロッケ等の加工品に。

残りの頭や骨など食べられない部分は魚粉にし、くら寿司が扱う養殖魚の餌の一部として活用。

そうすることで仕入れた天然魚を 100%使い切ります。

魚1匹の価値を高めることになり、その分を漁業者様に還元することができる取り組みです。

ミルクどら焼き(おいも)

価格:230円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜無くなり次第終了

持ち帰り:不可

しっとりふわふわのどら焼きの皮に、甘みやミルク感が強いくら寿司オリジナルのホイップを贅沢に使用した「ミルクどら焼き(おいも)」

口どけのよいクリーミーなホイップと、濃厚な甘みとなめらかな食感のさつまいもフィリングのマリアージュを楽しめます。

※はちみつを使用しています

フレンチトースト(キャラメルナッツ)

価格:380円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜11月28日(木)

持ち帰り:不可

カットした食パンに、卵や牛乳などをしっかり染み込ませて揚げた、ミルク感たっぷりのふわふわ食感フレンチトースト。

ほのかな苦みや香ばしさがアクセントになる皮つきスライスアーモンドと、キャラメルソースがトッピングされています。

できたてのフレンチトーストと冷たいバニラアイスもクセになるおいしさです。

ブラックチョコロールケーキ

価格:280円(税込)

販売期間:2024年11月1日(金)〜無くなり次第終了

持ち帰り:不可

竹炭を使ったふわふわ生地でコクのある北海道産クリームを包み込んだロールケーキ。

ココアパウダーを贅沢にたっぷりと使用したバンホーテンのチョコレートシロップを上からかけています。

軽やかな口当たりのホイップとコクのあるロールケーキ、濃厚なチョコレートシロップの相性は抜群です。

本ズワイガニ・紅ズワイガニ・丸ズワイガニなどを贅沢に味わえるフェア!

くら寿司の「極上かに」フェアは、2024年11月1日(金)から期間・数量限定で開催です。

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了になります

