歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。感極まった表情の写真を公開しました。

【写真を見る】【浜崎あゆみ】 「Missed you」 感極まった写真を投稿 11月は中国公演





浜崎あゆみさんは「Missed you」会いたかったと綴ると、右手にマイクを持ち、美しい白いドレスを着て、感極まった表情を見せる写真と、目頭を押さえる写真の2枚を投稿。









浜崎さんは、続けて投稿「FINALLY Is there anyone more excited than me?」と、目前に迫ったツアーに対する胸の高鳴りを表し、ファンに呼びかけました。









そして、黒いキャップを被り、ラフなスタイルで、リハーサルの様子をアップし、「#ayuasiatour2024 #herewego」と、ハッシュタグを付けました。









この投稿に「カッコイイ感じのayuですね」「きっと素晴らしいパホーマンスを見せてくれるだろう」「アジアツアーがあと少し☺️頑張って下さい」「体調に気をつけてね」「日本のファンも海外のファンも、あゆちゃんも一座も、みんな心は一つ」などの声が寄せられました。









浜崎さんは、11月に「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 〜I am ayu〜」を中国・上海、成都で開催することが発表されています。



【担当:芸能情報ステーション】