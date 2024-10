【魔王ゴルベリアス(MSX0 Stack版)】10月30日 配信価格:770円

D4エンタープライズは10月30日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、アクションRPG「魔王ゴルベリアス(MSX0 Stack版)」のリリースを開始した。価格は770円。

本作は、1987年にコンパイルよりリリースされたアクションRPG。プレーヤーはケレシスとなって、様々な冒険をすることになる。シーンに応じてトップビュー、縦スクロール、横スクロールになるなど臨機応変に画面が切り替わるシステムにより、飽きることなく新鮮な気持ちでプレイできる。

【ストーリー】

アレイド王国は深い谷に囲まれた静かで平和な国であった。人々はなに不自由なく暮らしていたが、水を得るためには深い谷の底まで降りなければならなかった。だが、その谷底で魔物を見たというものが現われ、その数は増えていった。アレイド国王アレキスは魔物のことで頭を悩ませ、ついに病におちいってしまった。その病をなおすには谷底に生息する薬草「メア」が必要だという。王の姿をみかねた一人娘であり、また王女であるリーナは人々の反対を押し切り、勇敢にも谷底へ向かったが、いつまで待っても帰って来ない。この話を偶然耳にした旅の少年ケレシスは、リーナ姫を探しに谷底深く降りて行った……。

※本作は「MSX0 Stack」専用です。インストールやプレイ方法は、購入後にEGGランチャーで「ゲームを起動」を選び、表示される「Readme.txt」を参照してください。

(C)2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

※ゲームを購入(ダウンロード)するためにはアミューズメントセンターへの入会(無料)とEGGサービスへの加入(月額550円)が必要です。