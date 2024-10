【FPS Day 2024】12月1日 開催予定会場:東京都新宿区「新宿パークタワー パークタワーホール&ギャラリー1」チケット価格:6,600円~(チケット数に限りがあるため、すべてのチケットは抽選制)

ユービーアイソフトは、イベント「FPS Day 2024」を東京都新宿区にある「新宿パークタワー パークタワーホール&ギャラリー1」にて12月1日に開催する。18歳以上を対象としており、18歳未満の人の入場には保護者の同伴が必要となる。チケットは6,600円から。チケット数に限りがあるため、すべてのチケットは抽選制となる。

Xsollaとユービーアイソフトが提携して開催する本イベントは、シューティングゲームを堪能できるというもの。各国の予選を勝ち抜いた「レインボーシックス シージ」のAPAC地域eスポーツチーム同士の対戦や、FPS「エックスディファイアント」のエキシビションマッチが楽しめるほか、現在開発中の「レインボーシックス モバイル」最新版の試遊もできる。

会場ではイベント限定グッズが販売されるほか、プロコスプレイヤーがFPSタイトルのコスプレにて参加。終日楽しめるようなアクティビティも用意される。特典として、すべての来場者には月羽るみんさんの特製コレクターズカードが贈られる。なお、イベントのチケットは以下特設ページにて申し込みできる。

□特設ページ

イベント概要

「レインボーシックス シージ」APAC Cup(9時30分~)

eスポーツAPAC地域の4つのリージョン(日本、韓国、オセアニア、東南アジア)を代表する各1チームが、APAC王者をかけて戦う。各地域を代表して参加するチームは、CAG Osaka(日本)、BNK FearX(韓国)、Gaimin Gladiators(オセアニア)、そしてBLEED Esports(東南アジア)。APAC CupはBo3形式の3戦で実施され、以下の対戦が予定されている。

【スケジュール】

9時30分:準決勝1-Gaimin Gladiators vs Bleed Esports

13時:準決勝2-CAG Osaka vs BNK FearX

18時:決勝-(準決勝1の勝者 vs 準決勝2の勝者)

イベントへ参加するチームには、レインボーシックス日本コミュニティメンバーであるVtuber、Cosmo.ingさんが書道で手書きした証書が贈られる。

公式新世代コンテンツクリエイターである月羽るみんさんと翠月じゅんぺーさんとのパートナーシップに続き、本イベントで日本のeスポーツシーンを未来へと導く役割を担う、新たな日本eスポーツ 新世代コンテンツクリエイターが発表される。

APAC Cupは、野々宮ミカさんが進行を務め、日本語キャスターとして山野 智三氏、CrazyPapiyoN氏、そしてOkayama氏が出演。また、英語配信はREKT Productionsのスタジオから行なわれる。

エックスディファイアント エキシビションマッチ(16時30分~)

「エックスディファイアント」のエキシビジョンマッチには、Rush GamingよりGreedZz氏、Winred氏、Hunt氏、Gorou氏と、Leisia氏、Nicochan氏、Luke氏、sitimentyo氏が登場し、ハイペースな対戦が繰り広げられる。この試合の実況解説は、馬人氏と実況者ジャンヌ氏が担当する。

「レインボーシックス モバイル」先行体験

イベント会場では、開発中の「レインボーシックス モバイル」の最新版を5対5の形式で先行体験できる。参加者にはプレゼントも用意されている。

イベント限定グッズが登場

イベント当日は限定グッズも販売される。会場では、パートナーであるFutarokuのショップが設置され、「レインボーシックス シージ」コミュニティメンバーとのコラボアイテムがラインナップ。イベント限定パーカー、Vtuberの月羽るみんさん&翠月じゅんぺーさんとのコラボTシャツ、コミュニティアーティストのどんぴちゃんさんや、Baikinmenさん、そして日本eスポーツ 新世代コンテンツクリエイターによるアイテムなど、多くの数量限定商品が販売される。

プロコスプレイヤーも参加

本イベントでは、「レインボーシックス シージ」や「エックスディファイアント」のコスプレでの来場もできる。会場には、専用の更衣室とクロークが設置されている。コスプレイヤーは、当日開かれるコスプレランウェイにも招待される。

※イベントへのエアガンの持ち込みはご遠慮いただくようお願い申し上げます。

当日は、プロコスプレイヤーがFPSタイトルのコスプレにて参加。「レインボーシックス シージ」のオペレーターより、YunocyさんがELAのエリートスキン、シスルさんがIANA、TabucoさんがASHのエリートスキンに身を包み登場する。韓国にて多くのフォロワーを持つコスプレクリエイターのMyBooさんもDOKKAEBIのエリートスキンで参加する。「エックスディファイアント」からは、黒子ききさんがGiaに扮して登場する。

その他会場でのアクティビティ

イベント会場では、「レインボーシックス シージ」の世界を味わえる様々なフォトスポットや、初公開の内容で届ける“Ubisoft×CrazyPapiyoNプレゼンツ シージ”を楽しみながら学べるコンテンツ「シージTV」も公開される。

サイン会

eスポーツ選手、コスプレイヤー、タレントによるファンサイン会も開催。スケジュールは後日発表される。

ライブお絵かき

コミュニティアーティストのどんぴちゃんさんがリクエストされたオペレーターのイラストをライブで描くイベントが実施される。





エイムスキルをスコアで表示!

「エックスディファイアント」の射撃練習場が設置され、エイムスキルがスコアで表示される。当日トップスコアを叩き出した人には、特別な賞品が贈られる。

「FPS Day 2024」概要】

日時:12月1日9時~21時

場所:新宿パークタワー パークタワーホール&ギャラリー1(東京都新宿区西新宿3-7-1)

内容:「レインボーシックス シージ」APAC Cup、「エックスディファイアント」エキシビションマッチ、「レインボーシックス モバイル」試遊他

チケット情報

Steelcase Diamond席(限定4席)

価格:22,000円

・SS席特典

Steelcase Gestureチェアで贅沢にイベントを観覧できる。

・グッズバッグ

「レインボーシックス シージ チビフィギュア×1(ランダム)

「レインボーシックス シージ タオル」×1(ランダムカラー)

ミステリーアイテム×1

ピンズセット(ランダム)

限定デザインデスクマット(Steelcase×レインボーシックスシージ×エックスディファイアント×月羽るみん)

・アクリルバッジ×1

・Steelcaseオリジナルネックストラップ×1

Diamond席

価格:11,000円

・グッズバッグ

「レインボーシックス シージ チビフィギュア×1(ランダム)

「レインボーシックス シージ タオル」×1(ランダムカラー)

ミステリーアイテム×1

・アクリルバッジ×1

Emerald席

価格:6,600円

・レインボーシックス シージ ピンズセット×1(ランダム)

・レインボーシックス シージ タオル×1(ランダムカラー)

・プレミアムエントリーバッジ

Emeraldペア席

価格:12,100円

・レインボーシックス シージ ドッグタグネックレス×2

・プレミアムエントリーバッジ

※入場年齢制限:18歳以上(18歳未満の方のご入場には保護者の同伴が必要です。)

※入場時にセキュリティバッグチェックを受ける必要があります。

※チケット数に限りがあるため、すべてのチケットは抽選制です。

※主催者側の判断により入場をお断りする場合がございます。

※コスプレ着替え室・コスプレコンシェルジェのご利用の場合+1,000円となります。