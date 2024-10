アメリカ大統領選の民主党候補であるカマラ・ハリス氏に対して、選挙戦で掲げていない政策を支持するかのように誤認させるキャンペーンサイト「Progress 2028」が登場しました。調べによると、このサイトを制作したのは、共和党のドナルド・トランプ候補を支援するイーロン・マスク氏らが資金提供する団体だとのことです。Progress 2028Elon Musk-Funded PAC Supercharges ‘Progress 2028’ Democrat Impersonation Ad Campaign

https://www.404media.co/elon-musk-funded-pac-supercharges-progress-2028-democrat-impersonation-ad-campaign/"Progress 2028" may look like a Democratic response to "Project 2025," but it's not - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/progress-2028-not-kamala-harris-project-2025/Progess 2028は、「ハリス氏が全国的な銃の買い取りキャンペーンを重視している」「石油やガスの採掘で用いられる水圧破砕法(フラッキング)を禁止しようとしている」などと主張する内容です。しかし、このサイトはハリス氏やその支援団体とは一切無関係。ニュースサイトのCBSなどによると、イーロン・マスク氏ら保守派支持者から数百万ドル(数億円)の資金提供を受けている保守系非営利団体のBuilding America's Futureが、2024年9月に公開したものだとのこと。ハリス-ウォルツ陣営の広報担当者は「有権者をだますためのウソのキャンペーンです」と述べています。CBSによると、ハリス氏は2019年の民主党予備選挙中に、銃の買い取りキャンペーンとフラッキング禁止に賛成していた時期があるものの、その後は主張を取り下げており、2024年大統領選ではいずれも支持しないことを表明しています。What is fracking? Charged issue resurfaces in presidential race : NPRhttps://www.npr.org/2024/08/30/nx-s1-5096107/what-is-fracking-explainedちなみに、CBSは「『Progress 2028』は、保守系シンクタンクのヘリテージ財団が公開した政策提言『Project 2025』の進化版のようにも見えるが、そうではない」と記述していますが、「Project 2025」はかなりトランプ氏寄りの内容で、ハリス氏は自らの公式サイトで反論ページを作っています。そんな「Project 2025」に似せたという「Progress 2028」で、効果的にハリス氏の政策を誤認させることができるものなのかは不明です。Project 2025 - Kamala Harris for President: Official Campaign Websitehttps://kamalaharris.com/project2025/