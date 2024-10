【モデルプレス=2024/10/30】X JAPANのYOSHIKIが10月30日、自身の公式X(旧Twitter)を更新。25日、自身がプロデュースするバンド&ボーイズグループ「XY」(読み:エックスワイ)に手越祐也が電撃加入すると発表されたことについて投稿した。28日にYOSHIKIは「メンバーへ、自分はファンの気持ちを考慮して、@xy___officialのProducerをやめることも視野に入れています。みんなにとってのBESTの状況を望んでいます」と投稿し、物議を醸していた本件。今回の投稿では「昨夜@xy___officialについてミーティングをしました」と報告。「自分は彼らの心からの謝罪を受け入れました。失望していた気持ちが感謝の気持ちにかわってきました」と明かした。

昨夜 @xy___officialについてミーティングをしました。

自分は彼らの心からの謝罪を受け入れました。

失望ていた気持ちが感謝の気持ちかわってきました。



We had a meeting?last night?about?#XY?.

I accepted their sincere apology.

My feelings of disappointment have been replaced by feelings… https://t.co/E1THV1EE2H