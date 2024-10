KISS OF LIFE¡ÖTHE SHOW¡×¤Ç1°Ì¤Ë¡ª¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´èÄ¥¤ì¤ë¡É

KISS OF LIFEがカムバック後、初めて音楽番組で1位になった。彼女たちは韓国で29日に放送されたSBS FiL、SBS M「THE SHOW」に出演し、新曲のステージを披露した。まず、収録曲「Igloo」を披露したKISS OF LIFEはオールブラックファッションとサングラス、クール&ホットなパフォーマンスで雰囲気を盛り上げた。その後、タイトル曲「Get Loud」のステージを披露した彼女たちは、自由なホットガールらしい魅力をアピールし、安定したライブとパフォーマンスでKISS OF LIFEならではの魅力を披露した。

特にこの日披露した「Igloo」は、アルバムのプロモーション時から「タイトル曲に劣らない完成度」「音楽番組で必ず見たいステージ」など反響を呼んだ楽曲で、リリース後も冷めない人気を誇っている。同日、KISS OF LIFEは「SHOW CHAMPION」の放送に続き、もう一度ライブステージを披露し、ファンたちを喜ばせた。この日「Get Loud」で1位になった彼女たちは「私たちをここまで導いてくださったホン・スンソン会長とホン・テファ代表をはじめとするスタッフの皆さんに感謝しています。そして、KISSY(KISS OF LIFEのファン)がそばでいつも一生懸命に応援してくれるので頑張れます。最近コンサートを終えたけれど、もっと頑張る姿をお見せしたい」と感想を伝えた。KISS OF LIFEはその後続いたアンコールステージでも、ファンへの愛情を余すところなく表現すると共に、余裕溢れるライブを披露し、1位の喜びを味わった。