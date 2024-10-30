LE SSERAFIM¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ë8½µÏ¢Â³¥¤¥ó¡ª¡ØCRAZY¡Ù¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡¢12·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ìÈÇ¤â
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×LE SSERAFIM¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë8½µÏ¢Â³¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÏÆºéÎÉ¡¢ÆÍÁ³¤Î¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢»Ñ
10·î29Æü¡Ê°Ê²¼¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê11·î2ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LE SSERAFIM¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRAZY¡Ù¤¬¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Ç25°Ì¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥«¥ì¥ó¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Ç22°Ì¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ç6°Ì¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤âÄ¹´ü´Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¡ØCRAZY¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×¤Ç103°Ì¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¤Ç66°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£³Ú¶Ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó2¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÂÄê¤·¤Æ½ç°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËLE SSERAFIM¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î²»¸»¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëSpotify¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤ÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¡ØCRAZY¡Ù¤Ï¡¢Spotify¡Ö¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Ç°ìÅÙ¥Á¥ã¡¼¥È·÷³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°½µ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê½¸·×´ü´Ö10·î11¡Á17Æü¡Ë¤ÇºÆ¤Ó183°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢25Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê½¸·×´ü´Ö10·î18¡Á24Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á°½µ¤ÈÈæ¤Ù3¥é¥ó¥¯¾å¾º¤·¤¿180°Ì¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡£
LE SSERAFIM¤ÏÍè¤ë12·î11Æü¡¢ÆüËÜ3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØCRAZY¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ï¡ØCRAZY¡ÊJapanese ver.¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÇÆüËÜ²»³Ú»Ô¾ì¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤¹·×²è¤À¡£
¡þLE SSERAFIM¤È¤Ï¡©
BTS¤é¤òÍÊ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êHYBE¤¬»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ëSOURCE MUSIC¤È¶¦¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥«¥º¥Ï¡ÊÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¢¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯5·î2Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFEARLESS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¾¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿ÍÃ¦Âà¤·¤Æ5¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯1·î25Æü¡¢Àµ¼°¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£