SEVENTEEN ジョンハン、入隊直前に撮影！ポール・スミスのキャンペーンで2つの顔を披露

英国を代表するファッションライフスタイルブランド「ポール・スミス」は、2024年秋冬シーズンのホリデーキャンペーンに、世界で活躍するK-POPグループSEVENTEENのジョンハンを起用した。華やかなホリデーシーズンのギフトにふさわしいジュエリーや革小物をフィーチャーした、ポール・スミス2024年秋冬ホリデーキャンペーン。装いも雰囲気も異なる“2人のジョンハン”がチェスボードを挟んで対峙し、チェスの真剣勝負を繰り広げる姿を魅力的に捉えている。

キャンペーンには、色鮮やかなシグネチャーストライプのニットにジャケット、胸元や腕元にはジュエリー、足元にはスニーカーを着用した躍動感溢れる一面と、ジュエリーが映えるネイビーのコートをシックにまとった艶やかな一面を披露した“2人のジョンハン”が登場。詳細は、動画やキービジュアルとともにポール・スミス公式サイトの特設ページにて10月30日(水)より確認することができる。本キャンペーンは、彼が9月末に入隊する直前の貴重なタイミングで撮影された。「SEASON OF FUN AND GAMES.」キャンペーンの展開に合わせ、ポール・スミスの一部の店舗では、2024年11月1日(金)〜12月25日(水)までの期間中、対象商品購入者に先着で本キャンペーンのキービジュアル、“2人のジョンハン”のポストカードがプレゼントされる。(ポストカードのデザインは2種類。公式オンラインショップとその他の店舗で絵柄に相違あり。いずれも数量限定につき、なくなり次第終了)なお、ポール・スミス店舗および公式オンラインショップでのお買い物に応じてショッピングポイントがたまる「JOI'X PAUL SMITH MEMBERS カード」会員は、今回のキャンペーンの舞台裏と彼への特別インタビューを収録したメイキング動画を、2024年11月1日(金)〜18日(月)の期間にいち早く見ることができる。キャンペーン期間中に新規会員登録をした人も同様に見ることができる。メイキング動画は、限定公開期間終了後の11月19日(火)以降、一部ポール・スミス店舗内にて放映を予定している。対象店舗は後日、ポール・スミス公式サイト「SEASON OF FUN AND GAMES.」特設ページ内にて、発表される。また、キャンペーンの展開に合わせ、2024年11月1日(金)よりラフォーレ原宿に「ポール・スミス ギフトポップアップ ラフォーレ原宿」が、11月22日(金)より心斎橋パルコに「ポール・スミス ギフトポップアップ 心斎橋PARCO」がそれぞれ期間限定でオープン。さらに、11月1日(金)〜12月25日(水)までの期間、ポール・スミス渋谷店のビルボードや、ポール・スミス阪急メンズ大阪、ジェイアール名古屋タカシマヤなど、路面店や百貨店内ショップにも、彼のキャンペーンキービジュアルが掲出される。

■ポップアップ概要

ポール・スミス ギフトポップアップ

●ラフォーレ原宿(1F)

日程:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

※本キャンペーン終了後も、12月26日〜2025年1月27日(月)まで同場所にてギフトポップアップショップは継続オープンいたします。



●心斎橋PARCO(B1F)

日程:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)



【ポストカード対象店舗】

ポール・スミス 銀座店、丸の内店、渋谷店、渋谷パルコ、仙台パルコ、大阪店、福岡パルコ、ラシック(名古屋)、ポール・スミス ギフトポップアップ ラフォーレ原宿、ポール・スミス ギフトポップアップ 心斎橋PARCO、ポール・スミス公式オンラインショップ



キャンペーン対象商品の詳細はこちら

メイキング動画はこちら



■関連リンク

ポール・スミス公式サイト「SEASON OF FUN AND GAMES.」特設ページ