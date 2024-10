【彼女、お借りします:満足度351「前日と彼」】10月30日 公開価格:90ポイント(マガポケ)

講談社は10月30日、宮島礼吏氏によるマンガ「彼女、お借りします」満足度351「前日と彼」をマンガアプリ「マガポケ」にて公開した。価格は90ポイント。

「彼女、お借りします」は、大学生の主人公・木ノ下和也がワケアリの美少女・水原千鶴との出会いをキッカケに人生が大きく変わる様子を描くラブコメ作品。

なお10月30日現在「マガポケ」では、満足度347「秘密と彼女」や満足度346「名前と彼女」、満足度345「残りの日々と彼女」の無料公開が行なわれている。

都内在住のダメダメ大学生、木ノ下和也(20)。ある日、“ワケアリ”の超絶美少女、水原千鶴との出会いをキッカケに、彼の人生は大きく変わり始めて──!?“リアル”輝く“レンタル”ラブライフ、開幕!

