浜崎あゆみが10月29日、自身のInstagramを更新。上海公演を目前に控えてのリハーサル風景とファンへの思いを伝える写真を投稿した。

浜崎は、11月1日の上海公演を皮切りに、待望の日本国外でのツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A ~I am ayu~』を開催。上海公演を間近に控え、自身のInstagramでは連日、ツアー開催を盛り上げる上海の様子や、ツアーに向けてのリハーサルの様子を投稿している。

29日には「FINALLY Is there anyone more excited than me?(ついに。私より盛り上がっている人いますか?)」と呼びかけ、先日投稿されたリハ写真から一転して、全身黒のブルゾン姿の浜崎が真剣な眼差しでリハーサルに挑む姿を投稿。最後には「#ayuasiatour2024」「#herewego」とハッシュタグを付け、ライブへ向けて準備万端の様子だ。

また同時に、ライブステージ上で白いドレスを着た浜崎が涙を流し、顔を手で覆う2枚の写真も投稿。「Missed you」「#TA」と、浜崎を待つファンに向けてメッセージを送った。

前者のコメント欄には「日本からエールを送っとくね ayuちゃんの世界観伝わりますように」などのコメントが寄せられ、後者のコメント欄には「あゆの涙は綺麗」「いつもいつまでも大好きよ、あゆ」など、多くの期待と激励の声が寄せられた。

(文=本 手)