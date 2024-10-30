キャンペーン：カメラ・交換レンズ購入で最大4万円を還元 OM SYSTEM「冬景色堪能キャンペーン」
キャンペーン：カメラ・交換レンズ購入で最大4万円を還元 OM SYSTEM「冬景色堪能キャンペーン」
OMデジタルソリューションズは、ミラーレスカメラや交換レンズを対象とした「冬景色堪能キャンペーン」を11月1日（金）から実施する。
「OM-1 Mark II」「OM-5」をはじめとするカメラ本体やレンズキットのほか、16本の交換レンズが対象となっているキャンペーン。最大4万円分のVISAギフトカードが還元される。
対象カメラ（レンズキット含む）に加え、対象レンズを購入し同時申し込みをすることで、1万円分のキャッシュバックを追加。ただし、カメラ1台に対する追加分は1万円分が上限。同一製品についても最大2台（2本）までが対象となる。
申し込みにはユーザー・製品登録が必要。保証書の画像、レシートまたは領収書の画像、製品のバーコードを専用の応募用紙に同封して送付する。
キャンペーン名
冬景色堪能キャンペーン
購入期間
2024年11月1日（金）～2025年1月15日（水）
応募期間
2024年11月15日（金）～2025年1月29日（水）
対象製品
カメラ OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット：2万円分 OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット：2万円分 OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディ：1万円分 OM SYSTEM OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット：1万円分 OM SYSTEM OM-5 14-150mm II レンズキット：1万円分 OM SYSTEM OM-5 ボディ：5,000円分
レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS：4万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO：4万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO：3万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO：2万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO：2万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO：2万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO：2万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO：1万5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO：1万5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO：1万5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO：1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II：1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO：1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3：1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO：1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO：1万円分