OMデジタルソリューションズは、ミラーレスカメラや交換レンズを対象とした「冬景色堪能キャンペーン」を11月1日(金)から実施する。

「OM-1 Mark II」「OM-5」をはじめとするカメラ本体やレンズキットのほか、16本の交換レンズが対象となっているキャンペーン。最大4万円分のVISAギフトカードが還元される。

対象カメラ(レンズキット含む)に加え、対象レンズを購入し同時申し込みをすることで、1万円分のキャッシュバックを追加。ただし、カメラ1台に対する追加分は1万円分が上限。同一製品についても最大2台(2本)までが対象となる。

申し込みにはユーザー・製品登録が必要。保証書の画像、レシートまたは領収書の画像、製品のバーコードを専用の応募用紙に同封して送付する。

キャンペーン名

冬景色堪能キャンペーン



購入期間

2024年11月1日(金)~2025年1月15日(水)



応募期間

2024年11月15日(金)~2025年1月29日(水)



対象製品

カメラ

レンズ

OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット:2万円分 OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット:2万円分 OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディ:1万円分 OM SYSTEM OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット:1万円分 OM SYSTEM OM-5 14-150mm II レンズキット:1万円分 OM SYSTEM OM-5 ボディ:5,000円分M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS:4万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO:4万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO:3万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO:2万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO:2万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO:2万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO:2万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO:1万5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO:1万5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO:1万5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO:1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II:1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO:1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3:1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO:1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO:1万円分