韓国で大バズり中の「ROCKFISH WEATHERWEAR」が渋谷でPOPUPを開催！トレンドスニーカーをチェック

イギリス発のシューズ&ウエアブランド「 ROCKFISH WEATHERWEAR(ロックフィッシュウェザーウェア) 」が、11月2日(土)〜12日(火)の間、渋谷パルコでポップアップストアをオープン。ポップアップ開催を記念して、数量限定で韓国アイドルグループ「KISS OF LIFE(キスオブライフ)」とのコラボスニーカーが発売されます。“シューズデコ”できるチャームセットや、「KISS OF LIFE」がデザインしたキーリングも数量限定でもらえちゃいますよ。

「ROCKFISH WEATHERWEAR」のポップアップ@渋谷パルコイギリスのカントリーサイドのライフスタイルに伝統的な感性をプラスした「ROCKFISH WEATHERWEAR」は、韓国や日本のおしゃれさんが、最近こぞって愛用しているブランド。季節に応じたスタイリングとファッションを追及しているブランドで、これまでに「Mardi Mercredi(マルディメクルディ)」などの人気ブランドとも多数コラボしています。そんな「ROCKFISH WEATHERWEAR」は、今年7月に日本初のポップアップを開催。今回再び渋谷でポップアップを実施し、韓国アイドルとのコラボスニーカーを数量限定で発売するんです。バレエコアなファッションが好きな人にもおすすめなアイテムですよ。KISS OF LIFE 限定コラボスニーカーがかわいいポップアップストアでメイン商品となる「KISS OF LIFE 限定コラボスニーカー」は、2023年7月にデビューした4人組韓国アイドル「KISS OF LIFE」、略称KIOF(キオプ)と「ROCKFISH WEATHERWEAR」のコラボ。このシューズは、クラシカルなスタイルにスポーティーな要素が入ったレースアップスニーカーで、フェミニンな雰囲気とヴィンテージ感を演出してくれます。バレーシューズみたいな見た目が新鮮ですよね。数量限定での販売となるので、ポップアップ初日に行ってゲットしたい…。再販された人気スニーカーもチェックして今回のポップアップで取り扱いがあるかは明かされていませんが、FREAK'S STORE(フリークスストア)で発売時に即完売し、現在FREAK'S STORE店舗や公式オンラインストアなどで再販されているスニーカー2種は、マストでチェックしておきたいアイテムです。「BRYN VELCRO SNEAKERS」(税込1万6940円)は、ベルクロストラップが珍しい厚底スニーカー。異素材をミックスしたアッパーと厚みのあるソールで、スタイルアップも期待できちゃいます。かかとは通気性の良いエアメッシュ素材だから、履き心地が快適だそうですよ。お色は淡いブルーラインがきゅんとする秋っぽい『GRAY』と履き回し力抜群な『BLACK』です。両方捨てがたくて、どっちにするか迷っちゃう…。90年代ヴィンテージスタイルを現代的に再解釈した「BLISS LACEUP SNEAKERS」(税込1万5290円)は、スクエアトゥがトレンドをおさえています。『BLACK』『PINK』の2色展開で、カラーによってコーデの印象がガラッと変えることができそうです。アッパー素材の牛革がクラシックな雰囲気を醸し出してくれて、カジュアルからきれいめまで幅広いコーデで活躍すること間違いなし。参照元:株式会社デイトナ・インターナショナル プレスリリースノベルティのチャームセットやキーリングも欲しい“シューズデコ”が楽しめるチャームセット(なくなり次第終了)またこのポップアップでシューズを買った人は、「“シューズデコ”が楽しめるチャームセット」がもらえちゃうんです。シルバーにブランドロゴが刻まれたハート型チャームは、レトロな雰囲気を加速させ、どこか懐かしさを感じさせるデコアイテム。ホワイトパールのような見た目の花とリボンモチーフのチャームは、ファンシーな足元を演出してくれはずです。チャームセットで自分なりにシューズをアレンジすれば、おしゃれの幅が広がって楽しいかも。「KISS OF LIFE」がデザインしたキーリング「KISS OF LIFEがデザインしたキーリング」は、渋谷パルコでのポップアップ初日に「KISS OF LIFE」とのコラボシューズを購入した人のみ、早いもの順でプレゼントされるそう。ふわふわ素材の真っ白なぬいぐるみに“KIOF”と刻印されたハートのシルバーチャームが付いた愛らしすぎるキーリングを、コラボスニーカーとセットでぜひお出迎えしちゃってくださいね。ノベルティ各種は数に限りがあるから、せっかくなら早めに「ROCKFISH WEATHERWEAR」のポップアップに足を運ぶのがおすすめですよ。「ROCKFISH WEATHERWEAR」に注目韓国で大バズりしている「ROCKFISH WEATHERWEAR」のスニーカーは、履くだけでおしゃれに見えて、ソックスの色も楽しめる優秀アイテムです。ガーリーとボーイッシュを両立できる他にないデザインのスニーカーたちは、コーディネートの幅をぐんと広げてくれること間違いなし。今回のポップアップで豪華ノベルティをゲットしつつ、自分のお気に入りの一足を見つけてみてくださいね。「ROCKFISH WEATHERWEAR」ポップアップストア会期:11月2日(土)〜12日(火)場所:渋谷パルコEAST 3階ポップアップ会場(東京都渋谷区宇田川町15-1)ロックフィッシュウェザーウェア公式Instagram:@rockfish_official参照元:株式会社カタルデザイン プレスリリース