¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡×ÁÏ¶È¼Ô¡¢Ãæ¹ñ°ì¤ÎÉÙ¹ë¤Ë¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°24Ç¯ÈÇ
Casey Hall
[¾å³¤ £²£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¤ÎÌ±´Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¸Õ½á¸¦µæ±¡¤¬£²£¹Æü¸øÉ½¤·¤¿Ãæ¹ñÉÙ¹ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¸Õ½áÉ´ÉÙÜÖ¡×¤Î£²£°£²£´Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»úÀáÄ·Æ°¡Ê¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢Ä¥°ìÌÄ»á¡Ê£´£±¡Ë¤¬»ñ»º³Û£´£¹£³²¯¥É¥ë¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£²£³Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼Âç¼ê¤ÎÇÀÉ×»³Àô¤òÊú¤¨¤ë¾á¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó»á¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ£²£´¡ó¸º¤Î£´£·£¹²¯¥É¥ë¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ¹ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ£±£´£²¿Í¸º¤Î£·£µ£³¿Í¤È¡¢¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿£²£±Ç¯¤Î£³Ê¬¤Î£²Ì¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¥»á¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤ò£²£°£²£±Ç¯¤ËÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤Î£²£³Ç¯¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ£³£°¡óÁý¤Î£±£±£°£°²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ïº£Ç¯£´·î¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬Ìó£¹¥«·î°ÊÆâ¤ËÊÆ¹ñ»ö¶È¤òÈóÃæ¹ñ´ë¶È¤ËÇäµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´ÊÆ¤Ç¥¢¥×¥êÇÛ¿®¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤¬À®Î©¤·¡¢Å±²ó¤òµá¤á¤ë¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹Â¦¤È¤ÎË¡ÄîÆ®Áè¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£³°Ì¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¤ÎÆ¿Ö¹µ¸Ô¡Ê¥Æ¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢ÇÏ²½Æ»á¡£³Ê°ÂÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ê£Å£Ã¡Ë¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£å£í£õ¡Ê¥Æ¥£¡¼¥à¡¼¡Ë¡×¤òÀ¤³¦¤ÇÅ¸³«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï³Ê°Â£Å£Ã¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ô¥óÂ¿Â¿¡Ê¥Ô¥ó¥É¥¥¥ª¥É¥¥¥ª¡Ë¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë£Ð£Ä£Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢²«¥Õ¥¡¥ó»á¤Ï£´°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£²£³Ç¯¤Î£³°Ì¤«¤é¸åÂà¤·¤¿¡£
¸Õ½á¸¦µæ±¡²ñÄ¹¤ÇÄ´ººÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥ë¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Õ¡¼¥¸¥ï¡¼¥¹»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤È³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æº¤Æñ¤Ê£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£