¡ÚAV Watch¥¢¥ïー¥É¡Û¥·¥ãー¥×¤ÎºÇ¾å°Ì¥ß¥ËLED±Õ¾½¡ÖGP1¡×¡£AQUOS»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡ÚAV Watch¥¢¥ïー¥É»²ÀïÀ½ÉÊ⑧¡Û
¥ß¥ËLED±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö4T-C65GP1¡×
¤½¤ÎÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À½ÉÊ¤«¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤ËËÜÅö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò·è¤á¤ë¡ÖAV Watch¥¢¥ïー¥É¡×¡£2023Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æº£Ç¯¤â¡ÈNo.1¥Æ¥ì¥Ó¡É¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥áー¥«ー7¼Ò¤«¤é11¥â¥Ç¥ë¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡¦Íµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤ò½¸¤á¡¢Èæ³Ó¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï11·î1Æü¤ÎNo.1¥â¥Ç¥ëÈ¯É½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Á´11¥â¥Ç¥ë¤ò½ç¼¡·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥·¥ãー¥×¤¬2024Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥ß¥ËLED±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö4T-C65GP1¡×(47.3Ëü±ßÁ°¸å)¡£À½ÉÊ¤Î³µÍ×¡¦»ÅÍÍ¤Î¾Ò²ð¤È¹ç¤ï¤»¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¿ー¥â¥Ë¥¿ー¤È¤ÎÈæ³ÓÆ°²è¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïÂ¬Äê¥Çー¥¿¤â¹ç¤ï¤»¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¥·¥ãー¥×¡Ö4T-C65GP1¡×À½ÉÊ³µÍ×
¥·¥ãー¥×¡¦¥¢¥¯¥ª¥¹(AQUOS)¤Ïº£Ç¯¡¢¡ÖGP1¡×(75/65/55·¿)¡¢¡ÖGP2¡×(50/43·¿)¡¢¡ÖGN1¡×(75/65/55·¿)¡¢¡ÖGN2¡×(55/50/43·¿)¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖGL1¡×(75/65/55/50/43·¿)¤È¤¤¤¦5¥·¥êー¥º16µ¡¼ï¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥ê¥êー¥¹¡£GP1¡¢GP2¤Î2¥·¥êー¥º¤Î¤ß¡¢ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È¤È¥ß¥ËLED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥Èµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ¾å°Ì¡ÈAQUOS XLED¡É¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢50·¿°Ê²¼¤Î¥ß¥ËLED±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥·¥ãー¥×¤ÈTCL¤Î¤ß¡£¤µ¤é¤Ë43·¿¤Ï¥·¥ãー¥×¡Ö4T-C43GP2¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥ß¥ËLED±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö4T-C65GP1¡×
65·¿¡Ö4T-C65GP1¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¿·³«È¯¤Î¡ÖN-Black Wide¥Ñ¥Í¥ë¡×¤òÅëºÜ¡£»ëÄ°°ÌÃÖ¤Ë¤è¤ë¿§¤ÎÊÑ²½¤ò·Ú¸º¤Ç¤¡¢¼Ð¤á¤«¤é¸«¤Æ¤â±ð¤ä¤«¤Ê¹õ¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Í¥ëÉ½ÌÌ¤ÎÄãÈ¿¼Í¥³ー¥È¤Ë¶õµ¤¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ê¥Î¥«¥×¥»¥ëÇÛ¹çÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£¥Ñ¥Í¥ëÉ½ÌÌ¤È¶õµ¤¤Î¶þÀÞÎ¨¤Îº¹¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¡¢³°¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤ä¾ÈÌÀ¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤òÍÞ¤¨¤¿¡£
¹âÌ©ÅÙ¤ËÉß¤µÍ¤á¤¿¥ß¥ËLED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ÎÌÀ°Å¤ò±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÙ¤«¤¯À©¸æ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ömini LED¶îÆ°¡×µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¡£²èÌÌµ±ÅÙ¤Ï¡¢½¾Íèµ¡¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó15%¸þ¾å¤·¡¢AQUOS»Ë¾åºÇ¹â¤Îµ±¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¼¡À¤ÂåAl¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤òºÎÍÑ¤·¤¿²èÁü½èÍý¹©¥ó¥¸¥ó¡ÖMedalist S5X¡×¤òÅëºÜ¡£¡ÖAl¥ªー¥È¡×¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë±þ¤¸¤Æ²è¼Á¤È²»¼Á¤ò¡È¤ª¤Þ¤«¤»¡É¤Ç¼«Æ°»ìÀ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£GP1¤Ç¤Ï¡¢Al¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀººÙ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡ÖAlÄ¶²òÁü¡×µ¡Ç½¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÎÍð¤ì¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÊäÀµ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¦¥Í¥Ã¥È¥¯¥ê¥¢¡×µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ±þ¤¹¤ëHDR¤Ï¡¢HDR10¡¢HLG¡¢Dolby Vision¤Ç¡¢2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆDolby Vision IQ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¡£
4K144Hz VRR¿®¹æ¤ò¿·¤¿¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£ºÇ¿·PC¡¦¥²ー¥à¤ÎHFR±ÇÁü¤¬³ê¤é¤«¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥²ー¥àÀìÍÑ¥á¥Ë¥åー¡¢AMD FreeSync PremiumÂÐ±þ¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÖARSS+(AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS)¡×¡£¥¯¥ê¥¢¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²»¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¥Ü¥¤¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¤òÈ÷¤¨¡¢11¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦100W¤Î¹â½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¡£¥Ï¥¤¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¶âÂ°À½¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³«¸ýÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢²»¼Á¸þ¾å¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Dolby Atmos¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
OS¤Ï¡ÖGoogle TV¡×¡£»ëÄ°ÍúÎò¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ°Íý¡¦É½¼¨¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¤Ç¤â¡¢´Ñ¤¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£¥ê¥â¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î²»À¼Áàºî¤â¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢2²èÌÌµ¡Ç½¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡Ö¥ºー¥à2²èÌÌ¡×µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¡£ÊüÁ÷¤ÈÊüÁ÷¡¢ÊüÁ÷¤ÈHDMI¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë²èÌÌ¤òº¸±¦Æ±»þ¡¢¤«¤Äº¸±¦¤ò¹¥¤ß¤Î²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ËÄ´À°¤·¤ÆÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅëºÜ¥Á¥åー¥Êー¤Ï¡¢BS/CS 4K¡ß2´ð¤È¡¢ÃÏ¾å/BS/110ÅÙCS¡ß2´ð¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Ï4K¥Á¥åー¥Êー¤¬1´ðºï¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌÇä¤ê¤Î³°ÉÕ¤±USB HDD¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢4KÊüÁ÷»ëÄ°Ãæ¤ËÊÌ¤Î4KÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ä¡¢ÃÏ¾å/BS/CS¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÏ¿²è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Â¦ÌÌ
HDMIÆþÎÏ¤Ï4·ÏÅý¡£ARC/eARC¡¢ALLMµ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£3.5㎜¥ß¥Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎAVÆþÎÏ¡¢¸÷¥Ç¥¸¥¿¥ë½ÐÎÏ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó½ÐÎÏ¡¢LANÃ¼»Ò¤òÈ÷¤¨¤ë¡£USB¤Ï3·ÏÅý¡£Wi-Fi¡¢Bluetooth¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÏÌó436W¤Ç¡¢Ç¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï213kWh/Ç¯¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ò´Þ¤à³°·ÁÀ£Ë¡/½ÅÎÌ¤Ï¡¢144.3¡ß30.2¡ß89.7cm(Éý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ)/Ìó37kg¡£
¥Þ¥¹¥¿ー¥â¥Ë¥¿ー¤È¤ÎÈæ³ÓÆ°²è¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïÂ¬Äê¥Çー¥¿
¡ÚAV Watch¥¢¥ïー¥É¡Û±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó④SHARP¡Ö4T-C65GP1¡×～¥Þ¥¹¥¿ー¥â¥Ë¥¿ー¤È¤Î±ÇÁüÈæ³Ó
¢¨¤³¤ì¤ÏHDR¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£´Õ¾Þ»þ¤Ï¡¢HDRÂÐ±þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢PC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£SDR´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ä¾©ÀßÄê¡§¥¬¥ó¥Þ/HDR10¡¢¿§°è/BT.2020¡¢¿§²¹ÅÙ/D65
±ÇÁü¥á¥Ë¥åー¡Ö±Ç²è¡×(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È»þ)¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Calman Ultimate¤Î¥×¥ì¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì
¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡ÖÇò¿§ÅÀ¡§D65¡×¡Ö¥«¥éー¥¹¥Úー¥¹¡§BT.2020¡×¡ÖEOTF¡§SMPTE 2084(PQ)¡×
¡ÖAI¥ªー¥È¡× GP1
(2024Ç¯¥â¥Ç¥ë) EP1
(2022Ç¯¥â¥Ç¥ë) 10%µ±ÅÙ
(ºÇÂç) 1,945 cd/m2 1,623 cd/m2 Á´Çòµ±ÅÙ
(ºÇÂç) 739 cd/m2 592 cd/m2 ±ÇÁü¥á¥Ë¥åー
¡Ö±Ç²è¡× GP1
(2024Ç¯¥â¥Ç¥ë) EP1
(2022Ç¯¥â¥Ç¥ë) 10%µ±ÅÙ
(ºÇÂç) 1,275 cd/m2 908 cd/m2 Á´Çòµ±ÅÙ
(ºÇÂç) 568 cd/m2 445 cd/m2 ¥«¥éー¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤ÈBT.2020¥«¥ÐーÎ¨ ¢¨Â¬Äê¥â¥Ç¥ë¤Ï65·¿
¥«¥éー¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à±ÇÁü¥á¥Ë¥åー
¡Ö±Ç²è¡× GP1
(2024Ç¯¥â¥Ç¥ë) EP1
(2022Ç¯¥â¥Ç¥ë) BT.2020
1931¥«¥ÐーÎ¨ 80.96% 82.27% BT.2020
1976¥«¥ÐーÎ¨ 85.74% 87.23%
²èÁÇ¹½Â¤ÆþÎÏÃÙ±ä¤È»ÅÍÍ ±ÇÁü¥á¥Ë¥åー
¡Ö¥²ー¥à¡× GP1
(2024Ç¯¥â¥Ç¥ë) EP1
(2022Ç¯¥â¥Ç¥ë) 4K60p 11.8ms 11.8ms 2K120p 1.8ms 3.1ms HDMIÆþÎÏ¿®¹æ GP1
(2024Ç¯¥â¥Ç¥ë) EP1
(2022Ç¯¥â¥Ç¥ë) 4K120fps ¡» ¡» 4K144fps ¡» ― ¥²ー¥àÍÑHDR10 ¡» ¡» ¥²ー¥àÍÑDolby Vision 120Hz¤Þ¤Ç 60Hz¤Þ¤Ç 4K50Hz ― ― 1440p ºÇÂç120Hz ºÇÂç120Hz Èó°µ½Ì¥¹¥Æ¥ì¥ª ¡» ¡» Èó°µ½Ì5.1ch ¡» ― Èó°µ½Ì7.1ch ― ― ¥É¥ë¥Óー¥Ç¥¸¥¿¥ë ¡» ¡» DTS ― ― Dolby Atmos ¡» ¡» DTS:X ― ― ¤½¤ÎÂ¾ GP1
(2024Ç¯¥â¥Ç¥ë) EP1
(2022Ç¯¥â¥Ç¥ë) ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ëÃåÃ¦ ― ― ¥¹¥¤ー¥Ù¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¡» ¡»