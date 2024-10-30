¸ÅÀîÍºÂç¡¡¼ç±é¤Î¿Í¾ð¥°¥ë¥áÊª¸ì¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢65ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÀîÍºÂç¡Ê37¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿NHKÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥È¥³¥È¡Á¤ª¤¤¤·¤¤¿´¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¡Á¡×ÉÙ»³ÊÔ¡¦¿·³ãÊÔ¡Ê12·îÊüÁ÷Í½Äê¡Ë¤Î´°À®²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É´²ßÅ¹¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·ëµ©¹¨¿Í¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿©ºà¤òÃµ¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ëÊª¸ì¡£º£²ó¤ÏÉÙ»³¤È¿·³ã¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤äÍ¥¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤äÎÁÍý¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¿´¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¡×¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£
¡¡¿·³ãÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¸©½½ÆüÄ®»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¡¦ÀôÍ¥²Ú¤ò¾®ÎÓ¹¬»Ò¤¬¡¢ÉÙ»³ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤°ÇÀ²È¡¦»°ÇÖÏÂÂå¤ò¼ÆÅÄÍý·Ã¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî¤Ïº£ºî¤ò¡ÖÀ¨¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦¹¨¿Í¤ÎÀ³Ê¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ê¿·³ã¡¢ÉÙ»³¤Î¡Ë¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î³¨¤ÎÎÏ¤â¤¢¤ë¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤â´Þ¤á¡¢Á´¤Æ¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡£¿´¤ËÀ÷¤ß¤ï¤¿¤ë¡¢¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éºÇ¸å¤Ë¿´¤¬²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥È¥³¥È¤È¼Ñ¹þ¤ó¤À¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¡ÖºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬À¨¤¯¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¸©¤Ï¡¢º£Ç¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¡£Åö½é¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿»£±Æ¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»£±ÆÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¤Î¡Ö»£±Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢5·î¤Ë»£±Æ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤À¤Ã¤¿¤È»£±Æ¤ò²ó¸Ü¡£ÉÙ»³¸©¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¹¤«¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¡£¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÊÑ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»£±Æ¤Ç¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤â¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¤¹¤´¤¯Îå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£À¨¤¯½õ¤±¤ÆÄº¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö47¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¡ËÁ´Éô¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡Ö±É¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤è¤ê¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é47¹Ô¤Ã¤Æ¡¢65ºÐ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£