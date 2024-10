OMEGA X、先行公開曲「Cool My Head」MV公開…日本で撮影された映像に注目

OMEGA Xの2年3ヶ月ぶりに発売される日本2ndミニアルバム「To.」より、収録曲の「Cool My Head」の先行配信とミュージックビデオが解禁となった。「To.」は全曲、メンバーによるセルフプロデュース作品となっており、兵役のためミュージックビデオの撮影に参加できなかったフィチャンとセビンも全曲レコーディングに参加。音源ではメンバー11人全員の歌声を聴くことができる。

本日(30日)、ミュージックビデオと配信が解禁になった収録曲「Cool My Head」は、本来の自分を取り戻すために、頭を冷やす何かが必要だというメッセージが込められている。リーダーのジェハンが中心となって制作され、歌詞はジェハンとセビンの2人が書き下ろした。映像は、繰り返される単調な日常からの解放がテーマとなっており、様々な職業に扮し疲れた日々を送るメンバーが一転、単調な日常から飛び出し華麗なダンスを披露する。各メンバーの職業設定や、ミュージックビデオの撮影がすべて日本で行われた点で、注目を集めている。そして、11月14日(木)から23日(土)まで、東京と関西で来日リリースイベント、17日(日)には東京の銀座BASE GRANBELL、24日(日)には大阪のTakara Osakaにて日本ツアーも開催される予定だ。詳しい情報はOMEGA Xの公式SNSやホームページで確認することができる。

■リリース概要

日本2ndミニアルバム「To.」

2024年11月13日(水)発売



●通常盤

CD(5曲収録)TKCA-75254

価格:¥2,500(税込)



<CD収録曲>

1.Think I Wanna Do

2.愛の力

3.TOXIC

4.Cool My Head

5.Bounce It



<封入特典(初回プレス分限定)>

メンバーセルカ・フォトカード

※全9種のうち1枚ランダム封入



●クラ徳ショップ限定商品

CD(5曲収録)+DVD TKZA-10046

価格:¥5,000(税込)



<CD収録曲>

1.Think I Wanna Do

2.愛の力

3.TOXIC

4.Cool My Head

5.Bounce It



<DVD収録内容>

1.Cool My Head Music Video

2.Behind The Scenes

3.Cool My Head Performance Video

メンバーセルカ・フォトカード

※(通常盤とは異なるセルカ)全9種のうち1枚ランダム封入



■イベント概要

OMEGA X 「To.」 Tour in JAPAN

●東京:銀座BASE GRANBELL

2024年11月17日(日)



●大阪:Takara Osaka

2024年11月24日(日)



詳細はこちら



<問い合わせ>

株式会社エンターアーツプロモーション

TEL:03-5797-8630

mail:info@enterarts.co.jp



ミニアルバム「To.」リリースイベント

●東京

・池袋サンシャインシティ 噴水広場(アルバB1)

11月14日(木)14:00/18:00

11月15日(金)14:00/18:00



・タワーレコード渋谷店 B1F CUTUPSTUDIO

11月18日(月)14:00/18:00



●関西

・ヨドバシカメラマルチメディア梅田 B2F ヨドバシホール

11月21日(木)14:00/18:00

11月22日(金)14:00/18:00



・あまがさきキューズモール2F Q's park(キューズパーク)

11月23日(土)13:00/17:00



詳細はこちら



<問い合わせ>

徳間ジャパン OMEGA Xカスタマーセンター

平日10:00〜17:30(土日祝除く)

mail:info-omegax@tokuma-japan-c.co.jp

※スマートフォン・携帯電話からお問い合わせの方は、「@tokuma-japan-c.co.jp」のドメイン受信許可設定をお願いいたします



■関連リンク

OMEGA X 日本公式Fanclub

OMEGA X 日本公式X