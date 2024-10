【MAFEX BATMAN(ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE Ver.)】10月26日発売価格:10,780円

メディコム・トイはアクションフィギュア「MAFEX BATMAN(ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE Ver.)」を発売した。価格は10,780円。

本商品は「ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE」のバットマンがモチーフ。ベン・アフレック演じるマッシブなシルエットを持つバットマンを再現している。頭部パーツが複数用意されており、マスクを外した姿も可能。

ワイヤー内蔵マント仕様マントの表情付けも楽しめる。可動式フィギュアスタンド付属で様々なポーズでディスプレイが楽しめる。

マッシブなシルエットを再現

JUSTICE LEAGUE andall related characters andelements (C) & TM DC and Warner Bros.Entertainment Inc. (s23)Story by CHRIS TERRIO &ZACK SNYDER and WILL BEALL Screenplay by CHRIS TERRIO.