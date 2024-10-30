楽天が来季コーチングスタッフを発表 三木肇監督が５年ぶりに復帰、打撃兼野手コーチ補佐に森岡良介氏【一覧】
楽天は３０日、来季のコーチングスタッフを発表した。
今季まで２軍監督を務めた三木肇氏が２０２０年以来、５年ぶりに監督に復帰。今季までヤクルトで１軍コーチを務めていた森岡良介氏が新たに打撃兼野手コーチ補佐に就任した。
コーチングスタッフは以下の通り（役職後の数字は背番号）。
監督 ８８ 三木肇
打撃コーチ ８９ 渡辺浩司
打撃コーチ ９３ 後藤武敏
投手コーチ ８０ 石井貴
投手コーチ ９１ 久保裕也
バッテリーコーチ ９６ 田中雅彦
内野守備走塁コーチ ８６ 塩川達也
外野守備走塁コーチ ９９ 川名慎一
打撃兼野手コーチ補佐 ９５ 森岡良介
２軍監督 ７４ 渡辺直人
２軍打撃コーチ ８４ 雄平
２軍打撃コーチ ７６ 下園辰哉
２軍投手コーチ ８１ 青山浩二
２軍投手コーチ ８３ 永井怜
２軍投手コーチ ９４ 有銘兼久
２軍バッテリーコーチ ９７ 下妻貴寛
２軍内野守備走塁コーチ ９２ 奥村展征
２軍外野守備走塁コーチ ８５ 牧田明久
育成総合コーチ ８７ 真喜志康永
育成コーチ ９０ 鷹野史寿