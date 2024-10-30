¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢º£Åß¤ËPL9Àï8È¯¤Îº¸Íø¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀÄ©Àï¤«
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½FW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â(25)¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤òÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÄê¤á¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç9»î¹ç8¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¹½¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÍø±×¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§(PSR)¤ËÇº¤à¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ÍÆÀ¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤Î³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤òº£Åß¤ËÅê²¼¤Ç¤¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢DF¥¡¼¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ô¥¢¡¼¤äFW¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤È¹âÇ¯Êð¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇäµÑ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÊä¶¯¤Ë»È¤¨¤ë»ñ¶â¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¤½¤Î2Áª¼ê¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤ò¸«¹þ¤á¤ë¼çÎÏ¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ¶â¤òÇ±½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
2019Ç¯²Æ¤Ë¥È¥í¥ï¤«¤éÅö»þ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡£2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Î3¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ó¡¼¥º¤Î¹¶·â¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ¼ó¤Î¥±¥¬¤Ç3¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°25»î¹ç9¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤È¸«»ö¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
171Ñ¤È¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇ½ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¹âÀºÅÙ¤Îº¸Â¤ò¶î»È¤·¤¿ÂÇ³«ÎÏ¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¡£
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×´êË¾¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò·Ç¼¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£
º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤òÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÄê¤á¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç9»î¹ç8¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¹½¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÍø±×¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§(PSR)¤ËÇº¤à¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ÍÆÀ¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¤½¤Î2Áª¼ê¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤ò¸«¹þ¤á¤ë¼çÎÏ¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ¶â¤òÇ±½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
2019Ç¯²Æ¤Ë¥È¥í¥ï¤«¤éÅö»þ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡£2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Î3¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ó¡¼¥º¤Î¹¶·â¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ¼ó¤Î¥±¥¬¤Ç3¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°25»î¹ç9¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤È¸«»ö¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
171Ñ¤È¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇ½ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¹âÀºÅÙ¤Îº¸Â¤ò¶î»È¤·¤¿ÂÇ³«ÎÏ¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¡£
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×´êË¾¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò·Ç¼¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£