横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのホテル最上階にある「ベイ・ビュー」に、豪華食材を使ったクリスマスディナーが登場。

横浜の夜景とともに、黒毛和牛とオマール海老のWメインで贈る至福のディナーコースなどを堪能するひとときは、記憶に残る聖夜になりそうです☆

また、仲間と楽しむクリスマスの‟Gatherings”や本格中華クリスマスディナー、宿泊プランも充実しています!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「クリスマスメニュー/プラン」

シェフ郄木が腕を振るう聖夜の『Christmas Dinner』

期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

予約・問い合せ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのホテル最上階「ベイ・ビュー」では、クリスマスを祝う豪華食材を使用したディナーコースを期間限定で提供。

横浜の美しい夜景を楽しめる「ベイ・ビュー」にて、旬の素材をふんだんに使用した、本格フレンチディナーコースを堪能できます☆

また、フリーフローでカジュアルに楽しめる平日限定のディナーや、ディナーコース付きの宿泊プランもラインナップ。

本格中華料理「彩龍」のクリスマスディナーコースも登場し、シェフこだわりの厳選食材を贅沢に使用した至極のコースを楽しめます!

フレンチ「ベイ・ビュー」クリスマスディナーコース『Christmas Dinner』

期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

時間:17:00〜22:00 2時間制

料金:

Christmas Dinner 30,000円(税・サ込)Luxury Christmas Dinner 40,000円(税・サ込)(ドンペリニヨン×あまおう または あまおうスパークリングモクテルつき、魚料理・肉料理はアップグレードメニュー)

メニュー:

アミューズキャビアと三崎港直送本マグロのタルタルフロマージュブラン ブリオッシュのメルバトースト添えオードブルタラバ蟹・帆立・雲丹のコンソメゼリー カダイフをクリスマスリースに見立ててスープフォアグラのロワイヤル 紅玉のキャラメリゼ 15年熟成バルサミコソースお魚料理オマール海老のナージュ仕立て カフィアライムの香りお肉料理黒毛和牛フィレ肉とフォアグラのポワレ トリュフとバイオレットマスタードのソースデザートベネズエラ産カカオ”チュアオ”のホワイトチョコレートムース 〜ホワイトクリスマスをイメージして〜横市フロマージュ舎の横市バター・パン・ コーヒー・ ミニャルディーズ

※アップグレードメニュー『Luxury Christmas Dinner』:ドンペリニヨン+魚料理に鮑を追加、肉料理の黒毛和牛を松坂牛で準備

※「チュアオ」:南米ベネズエラの北部、チュアオ村で生産される“伝説のカカオ”「チュアオ」は、フルーティーな香りと酸味のさわやかさを感じられる大変希少価値の高いカカオ豆です

場所:フレンチ「ベイ・ビュー」(28F)

贅沢な食材を使った、特別なひとときにぴったりのクリスマスディナー『Christmas Dinner』は、シェフ郄木氏が心を込めて用意。

キャビアとマグロのタルタル

コースは、キャビアと三崎港直送本マグロのタルタルからスタートします☆

タラバ蟹・帆立・雲丹のコンソメゼリー

オードブルにはタラバ蟹・ホタテ・雲丹のコンソメゼリーの上に、クリスマスリースに見立てたカダイフを乗せたフォトジェニックな一皿。

フォアグラのロワイヤル

スープに登場するフォアグラのロワイヤルは、紅玉のキャラメリゼや15年熟成バルサミコソースも使った贅沢な仕上がりです。

オマール海老のナージュ仕立て(写真はLuxury Christmas Dinner)

ダブルメインの魚料理には、オマール海老の口当たりの良いナージュ仕立てを

黒毛和牛フィレ肉とフォアグラのポワレ

肉料理は黒毛和牛とフォアグラのポワレをトリュフのソースで仕上げ、贅沢に提供されます。

ベネズエラ産カカオ”チュアオ”のホワイトチョコレートムース

コースを締めくくるデザートには、ベネズエラ産の希少なカカオ”チュアオ”のホワイトチョコレートムースとピスタチオのアイスなどが登場。

ホワイトクリスマスをイメージした、フェスティブシーズンにぴったりな一皿です!

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」『Christmas× Gatherings』

親しい友人やお仲間でのクリスマスに『Christmas × Gatherings』

期間:2024年12月2日(月)〜2024年12月20日(金)平日限定

時間:17:30〜21:00 2時間制

料金:8,500円(税・サ込)

場所:スカイラウンジ「ベイ・ビュー」(28F)

フリーフロー:生ビール/ワイン赤、白/ウイスキー/カクテル10種/モクテル10種/コーヒー、紅茶

<オプション>フレッシュストロベリー+500円

メニュー:スペイン産ハモンセラーノのサラダ バルサミコドレッシング/サーモンマリネのカナッペ バジルソース/オリーブ/カクテルオニオン/ドライトマトのマリネ/チーズの盛合せ/骨付きチキンのロースト ローズマリーの香り/クラムチャウダー/白身魚のフリット/じゃがいものグラタン ドフィノワーズ/ブッシュドノエルとアイスクリーム/フルーツの盛合せ

カクテルやモクテルなど25種類以上をフリーフローで楽しめる、スカイラウンジ「ベイ・ビュー」『Christmas× Gatherings』は、親しい友人や仲間とのクリスマスパーティーにぴったり。

オードブル盛り合わせ

ハモンセラーノやサーモンのマリネなどのオードブルに加え

骨付きチキンのローストほか

シェフ郄木特製の骨付きチキンのローストやアツアツのじゃがいものグラタンなど、カジュアルスタイルながら、上質な料理の数々を楽しめる平日限定のプランです☆

ブッシュドノエルとアイスクリームなど

デザートには、クリスマスシーズンにぴったりのブッシュドノエルとアイスクリームも用意。

仕事帰りに横浜ベイシェラトンホテルで、家族や親しい人たちと楽しいクリスマスのひとときを過ごせます!

クリスマスディナー付きステイ

内容:

・2名分のフレンチディナーコース グラスシャンパン付き(フレンチ「ベイ・ビュー」にて)

・オールデイブッフェ「コンパス」の神奈川朝食

フレンチ「ベイ・ビュー」のクリスマスディナーコースを堪能できる、特別な宿泊プランも登場。

大切な人とともに、心温まる聖夜をゆっくり贅沢に過ごせます☆

フレンチ「ベイ・ビュー」料理長 郄木 浩平

調理師学校で学んだ後、フランス料理店で修業し、料理の基礎を固める。

料理を通してフランスに魅せられ、大学のフランス語学科に入学し4年間フランスについての造詣を深める。

卒業後、 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズへ入社、フレンチ「ベイ・ビュー」や宴会キッチンを経て 2018年、横浜スタジアム内 NISSAN STAR SUITES の専属シェフを任され、立ち上げから務める。

2019 年オールデイブッフェ「コンパス」のトップシェフに、2023年8月よりホテル最上階に位置するフレンチ「ベイ・ ビュー」のシェフに就任。

中国料理「彩龍」クリスマス(聖誕節)コース

「彩龍」こだわりの本格中国料理を楽しめるクリスマスディナー

期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

時間:月〜土 17:30-22:00(最終入店21:00)、日祝 17:30-21:00(最終入店20:00)

料金:23,000円(税・サ込)/個室プラン 28,000円(税・サ込)

場所:中国料理「彩龍」(3F)

メニュー:

前菜盛り合わせ/海のコラーゲンの極上スープ仕立て/彩龍こだわり窯焼き北京ダック/活け鮑のオイスター煮 または 伊勢海老のチリソース煮/黒毛和牛ヒレの黒胡椒ソース炒め/海鮮土鍋ご飯/クリスマスデザート/広東式クリスピーチキン(ワゴンサービス)

素材の魅力を余すところなく引き出した、本格中国料理「彩龍」のクリスマスディナーコース。

黒毛和牛ヒレの黒胡椒ソース炒め(上)伊勢海老のチリソース煮(下)

厳選された高級食材をふんだんに使用した贅沢な料理と、中国のクリスマスの風習にちなんだリンゴを使った、特製クリスマスデザートが楽しめます。

特別な夜にふさわしい、至福のひとときを過ごせる中華のクリスマスディナーです!

中国料理 総料理長 中国料理「彩龍」呂 炳耀(るー びんよう LU Bing You)

神戸ポートピアホテルの中国料理店からキャリアをスタート。

その後、大阪の老舗ホテルチェーンで修業を積み、5年後には総料理長を務める。

2007年にはウェスティン都ホテル京都、中国料理「四川」の料理長に着任。

歴史ある京都の旧くからの顧客や各界の著名人、また外国のお客様に愛される。

極力添加物を使用せず、味はもちろん、見た目、香りにも心を配った、お客様に寄り添う中国料理を提供する。

聖夜のひとときにぴったりな、旬の豪華食材を使ったクリスマスディナー。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」のクリスマスディナーは、2024年12月21日から12月25日まで提供です☆

