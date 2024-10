10月29日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】アジアツアーに向けた真剣な眼差しSHOTも公開

11月より、中国・上海での公演を皮切りに、日本国外でのツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜」を開催する浜崎は、今回の投稿では、「Missed you」「#TA」とコメントすると、美しいデコルテを見せた白いドレスを着用し、感極まった表情を見せた写真を公開。

さらに、その後の投稿では、「FINALLY Is there anyone more excited than me?」「#ayuasiatour2024 #herewego」と、目前に迫ったツアーへの意欲を感じさせる言葉と共に、キャップを被ったカジュアルな装いでスタッフと談笑している様子や、真剣な眼差しの写真も掲載していた。

これらの投稿に対して、ファンからは、「泣き顔も美しいなんて反則」「綺麗すぎて見惚れてしまう」「胸がキューってなる」「美しい涙 宝石並だね」」「愛おしい」といった声や、「あゆに会いたかったって言われる TAは幸せだね」「アジアツアーへの挑戦、心から応援してます!」「カウコンで待ってるね」などのコメントが寄せられている。

今回触れていた、日本国外でのツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜」は、11月1日〜2日に中国・上海公演、11月9日に中国・成都公演が発表されている。暫くは国外での活動が続くことが予想される浜崎だが、年末に行われる毎年恒例のカウントダウンコンサートは、12月30日〜31日に、東京・国立代々木競技場第一体育館で実施されることが発表されている。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより