【ソニーストア：PS5用カバー／DualSense “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション】10月30日 予約開始

ソニーは、通販サイト「ソニーストア」にて「モンスターハンターワイルズ」特別デザインのプレイステーション 5用アクセサリーの予約受付を本日10月30日より開始した。

ソニーストアで予約受付が開始となったのは「モンハンワイルズ」デザインのDualSenseとPS5用カバー。本稿執筆時点で発売日となる2025年2月28日頃のお届け予定で、一人1点までの購入制限が設けられているほか、クレジットカードまたは各種Pay払いのみの支払方法限定商品となっている。

□ソニーストア「DualSense ワイヤレスコントローラー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」のページ

□ソニーストア「PlayStation 5用カバー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」のページ

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