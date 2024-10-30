バカリズム脚本、国内外28冠『ブラッシュアップライフ』に続く新作連ドラ決定 日テレ来年1月クール【受賞歴一覧】
日本テレビは30日、お笑い芸人・バカリズムが脚本を手がけ、国内外で28冠に輝いた『ブラッシュアップライフ』制作チームが再結集する新作連続ドラマの制作決定を発表した。同局系で来年1月クールに放送する。
【写真】『ブラッシュアップライフ』最終回…なにやら計画を企てる安藤サクラ＆水川あさみ
『ブラッシュアップライフ』は、安藤サクラが主演を務め、2023年1月クールに放送。ヒロイン・近藤麻美（安藤）が人生をゼロからもう一度やり直す地元系タイムリープ・ヒューマン・コメディーをバカリズムが書き下ろした。
『東京ドラマアウォード』作品賞（連続ドラマ部門）のグランプリ、『ContentAsia Awards 2023』（3部門）、『第39回ATP賞テレビグランプリ』（総務大臣賞＆優秀賞）などを続々と受賞した。
また、続いてバカリズムが発表した新春スペシャルドラマ『侵入者たちの晩餐』（1月3日放送）も菊地凛子を主演に迎え、話題に。同作は『ContentAsia Awards 2024』で最優秀賞にあたるゴールド賞、直近では10月28日に『東京ドラマアウォード』で単発ドラマ部門・優秀賞を受賞したばかり。
連続ドラマとなる新作は、詳細は明かされていないが、脚本・バカリズム×同制作チームの座組みとなり、今後の続報に期待が高まる。なお、『ブラッシュアップライフ』の公式HPやSNSで最新情報を更新中。
■ドラマ『ブラッシュアップライフ』 受賞一覧
【国内】
●第26回 日刊スポーツ ドラマグランプリ 「主演女優賞」（安藤サクラ）
●第115回 ザテレビジョンドラマアカデミー賞
「最優秀作品賞」
「主演女優賞」(安藤サクラ)
「助演女優賞」(夏帆)
「監督賞」(水野格、狩山俊輔、松田健斗)
「脚本賞」（バカリズム）
●第39回ATP賞テレビグランプリ 「総務大臣賞」 、「ドラマ部門」優秀賞
●第49回 放送文化基金賞 「テレビドラマ部門」奨励賞
●放送人グランプリ2023 「大山勝美賞」（小田玲奈）
●東京ドラマアウォード2023
「作品賞・連続ドラマ部門」 グランプリ
「脚本賞」（バカリズム）
●2023年日本民間放送連盟賞 「番組部門テレビドラマ種目」 優秀賞
●第60回ギャラクシー賞 「テレビ部門」選奨
●2024年エランドール賞 「特別賞」
●TVstationドラマ大賞2023 「最優秀主演女優賞」（安藤サクラ）
●第33回TV LIFE年間ドラマ大賞2023 「主演女優賞」（安藤サクラ）
●第32回橋田賞
「橋田賞」（ブラッシュアップライフ）
「橋田賞」（バカリズム）
●JPPA AWARDS 2024
「映像技術部門 グレーディング ドラマ/映画 新人賞」（廣瀬有紀）
【海外】
●ContentAsia Awards 2023（タイ・バンコク）
「アジア1ヶ国市場向けに制作された連続ドラマ部門」ゴールド賞
「地域/国際市場向けに制作された連続ドラマ部門」ブロンズ賞
「ドラマ監督部門」ブロンズ賞（水野格）
●Content Innovation Awards 2023（仏・カンヌ）
「英語以外の新作ドラマ部門」グランプリ
●Asian Academy Creative Awards ２０２３（シンガポール）
「ドラマ監督部門」グランプリ（水野格）
「ベストPR/予告編部門」 グランプリ
●Asian Television Awards 2023（ベトナム・ホーチミン）
「最優秀脚本賞」（バカリズム）
●Global Entertainment Awards 2024（イギリス）
最優秀セールス動画賞（Best Sales Reel）
■ドラマ『侵入者たちの晩餐』 受賞一覧
●Content Asia Awards 2024 ゴールド賞
●東京ドラマアウォード2024 単発ドラマ部門・優秀賞
【写真】『ブラッシュアップライフ』最終回…なにやら計画を企てる安藤サクラ＆水川あさみ
『ブラッシュアップライフ』は、安藤サクラが主演を務め、2023年1月クールに放送。ヒロイン・近藤麻美（安藤）が人生をゼロからもう一度やり直す地元系タイムリープ・ヒューマン・コメディーをバカリズムが書き下ろした。
また、続いてバカリズムが発表した新春スペシャルドラマ『侵入者たちの晩餐』（1月3日放送）も菊地凛子を主演に迎え、話題に。同作は『ContentAsia Awards 2024』で最優秀賞にあたるゴールド賞、直近では10月28日に『東京ドラマアウォード』で単発ドラマ部門・優秀賞を受賞したばかり。
連続ドラマとなる新作は、詳細は明かされていないが、脚本・バカリズム×同制作チームの座組みとなり、今後の続報に期待が高まる。なお、『ブラッシュアップライフ』の公式HPやSNSで最新情報を更新中。
■ドラマ『ブラッシュアップライフ』 受賞一覧
【国内】
●第26回 日刊スポーツ ドラマグランプリ 「主演女優賞」（安藤サクラ）
●第115回 ザテレビジョンドラマアカデミー賞
「最優秀作品賞」
「主演女優賞」(安藤サクラ)
「助演女優賞」(夏帆)
「監督賞」(水野格、狩山俊輔、松田健斗)
「脚本賞」（バカリズム）
●第39回ATP賞テレビグランプリ 「総務大臣賞」 、「ドラマ部門」優秀賞
●第49回 放送文化基金賞 「テレビドラマ部門」奨励賞
●放送人グランプリ2023 「大山勝美賞」（小田玲奈）
●東京ドラマアウォード2023
「作品賞・連続ドラマ部門」 グランプリ
「脚本賞」（バカリズム）
●2023年日本民間放送連盟賞 「番組部門テレビドラマ種目」 優秀賞
●第60回ギャラクシー賞 「テレビ部門」選奨
●2024年エランドール賞 「特別賞」
●TVstationドラマ大賞2023 「最優秀主演女優賞」（安藤サクラ）
●第33回TV LIFE年間ドラマ大賞2023 「主演女優賞」（安藤サクラ）
●第32回橋田賞
「橋田賞」（ブラッシュアップライフ）
「橋田賞」（バカリズム）
●JPPA AWARDS 2024
「映像技術部門 グレーディング ドラマ/映画 新人賞」（廣瀬有紀）
【海外】
●ContentAsia Awards 2023（タイ・バンコク）
「アジア1ヶ国市場向けに制作された連続ドラマ部門」ゴールド賞
「地域/国際市場向けに制作された連続ドラマ部門」ブロンズ賞
「ドラマ監督部門」ブロンズ賞（水野格）
●Content Innovation Awards 2023（仏・カンヌ）
「英語以外の新作ドラマ部門」グランプリ
●Asian Academy Creative Awards ２０２３（シンガポール）
「ドラマ監督部門」グランプリ（水野格）
「ベストPR/予告編部門」 グランプリ
●Asian Television Awards 2023（ベトナム・ホーチミン）
「最優秀脚本賞」（バカリズム）
●Global Entertainment Awards 2024（イギリス）
最優秀セールス動画賞（Best Sales Reel）
■ドラマ『侵入者たちの晩餐』 受賞一覧
●Content Asia Awards 2024 ゴールド賞
●東京ドラマアウォード2024 単発ドラマ部門・優秀賞