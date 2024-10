Girls²の魅力が引き出された多様な全3曲！EP『寄り道-Take it easy baby-』リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「私たち若い世代が普段リアルに感じていることや伝えたいメッセージを率直にお話し、それをGirls²だから届けられる音楽へと形にしていただきました」(鶴屋美咲)

Girls²が、EP『寄り道-Take it easy baby-』を10月30日にリリースした。

今回のEPは、Girls²本来の魅力、彼女たちの等身大の姿にフォーカスし、ありのままのGirls²らしい作品が目指された一枚。特に歌詞に関してはメンバーの意見を取り入れることで、楽曲制作の過程に彼女たちのビジョンを反映、EP全体が一貫したテーマとメッセージを持った作品に仕上がっている。

収録楽曲は、United Future Creators(UFC)所属の6名の作家がGirls²のためにオリジナル楽曲を提供。通常、楽曲制作は「コンペ形式」で行われることが多く、様々なプロデューサーや作家が楽曲を提案するなかから、アーティストやレーベルが最適なものを選定するのが一般的だが、今回のプロジェクトでは、UFCが3曲すべてを書き下ろしで手がけるという特別なプロセスが採用された。

実力派作家から20代の新進気鋭の作家までが、多様な3曲の楽曲を提供。3曲を通じて等身大のGirls²を表現しつつ、既存楽曲とは異なるジャンルに挑戦することで、彼女たちのあらたな一面が表現されている。

タイトル曲の「寄り道 -Take it easy baby-」はミッドテンポの楽曲で「気楽にやっていこう、急がずに寄り道しながら歩んでいこう」というメッセージが込められた楽曲。音楽的には、Girls²の既存楽曲には少ない、重いベースラインが特徴のR&Bベースのポップ曲に挑戦している。2曲目の「BFF」は、2024年に結成5周年を迎えたGirls²の友情を歌った楽曲。80’sを象徴とするサウンドをベースとしたポップサウンドに、メンバーのリアルな会話を入れ込んでいる。3曲目の「Good Night Santa」は、ハイパーポップというかなりチャレンジングなジャンルに現代のクリスマス~年末にかけてのカルチャーを入れ込んだ新しい楽曲。

Girls²の魅力が引き出されたEP『寄り道-Take it easy baby-』に注目だ。

リリース情報

2024.10.30 ON SALE

EP『寄り道 -Take it easy baby-』

UFC OFFICIAL SITE

http://ufcreators.com

Girls² OFFICIAL SITE

https://www.girls2.jp/