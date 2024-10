100円ショップ「キャンドゥ」に、キャンドゥオリジナルのディズニーデザインを使用したクリスマスグッズが初登場!

サンタ帽をかぶった「ミッキー&フレンズ」たちがデザインされた、クリスマスを彩るオーナメントやラッピング用品がラインナップされます☆

キャンドゥ ディズニー「ミッキー&フレンズ」クリスマスグッズ

発売日:2024年10月31日(木)より順次

販売店舗:全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)、公式Can★Doネットショップ

キャンドゥから、キャンドゥオリジナルのディズニーデザインを使用したクリスマスグッズが初登場。

サンタ帽をかぶった「ミッキー&フレンズ」たちがデザインされた、グリーンとレッドのクリスマスカラー使いがワクワク楽しい雰囲気を盛り上げます。

クリスマスツリー型LEDプレートライトや「ミッキーマウス」を型取ったアクリルオーナメントなどの装飾グッズをはじめ、ラッピンググッズやサンタソックスなど全19種がラインナップ☆

LEDプレートライト

価格:770円(税込)

クリスマスツリーの前でポーズをきめる「ミッキー&フレンズ」をデザインしたLEDプレートライト。

スイッチを入れることでアートが光る、クリスマスにぴったりなグッズです。

アクリルオーナメント3個入

価格:440円(税込)

「ミッキーマウス」を型取った、クリスマスツリーの飾りとしてはもちろん、バッグやリュックに付けてもかわいいアクリルオーナメント。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、「ミッキー&ミニー」の3個がセットになっています。

ウォールステッカー

価格:220円(税込)

お部屋の壁を華やかにデコレーションしてくれるウォールステッカー。

「ドナルドダック」や「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」たちが賑やかなクリスマスを演出してくれます。

巾着セット

価格:440円(税込)

クリスマスカラーに仕上げられた巾着は、2枚セットで登場。

「ミッキー&フレンズ」の集合アートとお顔の総柄がそれぞれプリントされています。

クリスマスフェルトソックス

価格:330円(税込)

靴下をイメージした、存在感抜群なフェルトソックス。

大切な方へプレゼントを贈る際のラッピングとしても活躍してくれます。

ギフトバッグ

サイズ・価格:Sサイズ 220円(税込)/Mサイズ 330円(税込)

真っ赤なリボンが映えるギフトバッグは2サイズで展開。

プレゼントの大きさに合わせて選ぶことができます。

サンタ帽をかぶった「ミッキー&フレンズ」たちをデザインした、クリスマスを盛り上げてくれるディズニーグッズ。

全国のキャンドゥ店舗にて2024年10月31日より順次販売される「ミッキー&フレンズ」クリスマスグッズの紹介でした☆

