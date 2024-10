全世界から愛され、大ヒットした映画『ヴェノム』シリーズの最終章『ヴェノム:ザ・ラストダンス』がいよいよ11月1日(金)より日本公開となります。

本国では10月25日(金)に公開を迎えると全米初登場No.1の大ヒットスタートを切り、時を同じく10月25日(金)〜27日(日)にかけて日本で実施された先行上映では、鑑賞者から“<俺たち>の最終章”への賞賛と感動の声が相次いで止まない本作。

公開を記念して、ヴェノムによる渋谷ジャックが実現!!<MAGNET by SHIBUYA109>と<SHIBUYA TSUTAYA SHARE LOUNGE>による『ヴェノム:ザ・ラストダンス』とのコラボレーションでヴェノムをイメージした店内装飾やカフェメニューの実現のほか期間中は『MARVEL POP UP STORE』がオープンするなど、渋谷のど真ん中にヴェノムが降臨します!

マーベル好きの十束おとは(@totsuka_otoha)さんと巡ってまいりました!

<MAGNET by SHIBUYA109>はエレベーターや、エスカレーターなど様々な場所にヴェノムの装飾が。

「MARVEL POP UP STORE」には、先行販売含むヴェノムグッズがズラリ。キャップ可愛い…。“カエルヴェノム”可愛い…。また、この後ご紹介するデジタルスタンプラリーの景品を受け取るのもこちらのショップですのでチェックを。

「西海岸ANCHOR」、4階「A’GEM/9」など、一部アパレル店舗ではヴェノムをイメージしたブラックコーデの展開を実施しています。対象店舗で1,000円以上お買い上げでオリジナルステッカーももらえちゃうので忘れずにゲットしてくださいね。

でっかいヴェノムのスタンディがお出迎えしてくれるのは、7階のSHIBUYA SCRAMBLE S内「S VIEW」。ここでしか味わえない限定ドリンクを味わうことが出来ます!

◆甘みが香る「ショコラ エディ ラブ」(ノンアルコールドリンク)

◆カルアミルクがベースになった「ヴェノミルク」(アルコールドリンク)

の2種類が用意されており、入店料金1500円で一つ選ぶことが出来ます。入場時にこのインスパイアードメニューを選択すると、ノベルティとしてオリジナルコースター(全5種)が1枚プレゼントされます。筆者も試飲させていただきましたが、どちらのドリンクも甘くて美味しい!映画を観た後の感想を語り合うにもオススメですよ!

<MAGNET by SHIBUYA109>を含む渋谷の4つの商業施設では、スマートフォンを使用したデジタルスタンプラリーイベントを開催。各施設に設置されたマーカーをスマートフォンで読み取り、スタンプを4つ集めると、先着でオリジナルボトル、スクイージー、ピンバッチなど、非売品グッズががもらえちゃいます。グッズは無くなり次第終了なのでお早めに!(以降は非売品ステッカーを配布)

「VENOM THE LAST DANCE CAMPAIGN in MAGNET by SHIBUYA109」

開催期間:2024年10月22日(火)〜11月4日(月・祝)

開催場所:東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109

内容:限定インスパイアードメニュー販売/店内装飾・イメージコーデ展開、渋谷回遊型デジタルスタンプラリーイベント、プレゼントキャンペーン、「MARVELPOP UP STORE」オープン

https://magnetbyshibuya109.jp/shopnews/9388/